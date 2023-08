OL: "Certains me disent chouineur mais je suis combatif", se défend Laurent Blanc

En conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc a affiché sa détermination malgré un début de saison difficile pour l'OL. Le technicien des Gones reste "optimiste" pour la fin du mercato, où il souhaite avant tout un numéro 6.

Malgré un début de saison difficile avec l'OL, Laurent Blanc veut rester "combatif". Battus par Strasbourg (2-1) et Montpellier (4-1) depuis la reprise de la Ligue 1, les Gones doivent désormais se déplacer à Nice (ce dimanche à 20h45) pour tenter de lancer leur saison.

Pour l'occasion, Laurent Blanc devrait pouvoir compter sur Bradley Barcola, courtisé notamment par le PSG. "Est-ce que tout son esprit est ici? Je n'en sais rien. Mettez-vous à sa place, ça peut perturber, il peut être impacté par ça et il l'est, a estimé l'entraîneur à propos de son joueur ce vendredi en conférence de presse. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu'il soit le moins impacté possible, c'est sur le terrain qu'il doit donner des réponses. Que sur le terrain."

D'ici la fin du mercato, Laurent Blanc espère encore des renforts avec pour principal objectif un numéro 6. Le champion du monde argentin Guido Rodriguez est ciblé. "Il faut attendre la fin du mercato. Je suis très combatif par rapport au recrutement. Certains me disent chouineur, chiant, mais je suis combatif, a assuré Blanc. Je discute avec beaucoup d'entraîneurs qui me disent que j'ai raison d'être comme ça parce que le mercato se termine le 31 août (le 1er septembre, NDLR) et ensuite c'est fini. La prochaine fenêtre, tu n'es pas certain de la voir."

"Je suis quelqu'un qui essaie de concrétiser ce qu'on a décidé"

Au début de l'été, la DNCG a formulé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert pour l'OL. "On a déterminé certaines choses, la nouvelle de la DNCG nous perturbe et je le conçois. C'est plus difficile que prévu de recruter à l'OL cette année. Je n'ai pas changé d'un iota, j'essaie que les choses décidées se réalisent, a déclaré Blanc à propos des joueurs et postes visés lors de ce mercato. Tant qu'il y a un espoir, j'essaie de combattre, de ne pas changer d'avis."

Cet été, l'OL a perdu principalement son jeune défenseur Castello Lukeba. Laurent Blanc doit composer aussi actuellement avec des blessures pour Anthony Lopes et Dejan Lovren. Le départ de Barcola pourrait aussi arriver très vite. "La politique du club, elle est difficile à respecter. Il y a un marché. Vous êtes (les journalistes, NDLR) peut-être mieux placés que moi pour le savoir, avec des nouveaux clients qui peuvent faire exploser le marché en deux secondes. Je suis quelqu'un qui essaie de concrétiser ce qu'on a décidé, a appuyé Blanc. Les gens concernés par le mercato au club ont le même avis que moi. Il ne faut pas croire que je suis le seul à penser comme ça."

S'il semble en sursis à son poste, Laurent Blanc estime en tout cas qu'il a contribué à la réussite actuelle de Bradley Barcola. "On a fait certaines bonnes choses, on a développé les jeunes. Barcola, il y a six mois, il allait partir en Suisse et personne ne le savait", a confié l'entraîneur. Cet été, les négociations avec le PSG pour le joueur de 20 ans tournent autour de 30 millions d'euros.