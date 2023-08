EN DIRECT - OM: suivez la conférence de presse de Marcelino avant le match contre Brest

Bonjour à tous, et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct commenté la conférence de presse de Marcelino ce vendredi à 13h30, avant de recevoir Brest ce samedi à 19h, à l'Orange Vélodrome. Match comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Vitinha accompagnera le coach espagnol. Depuis le début de la saison, les Phocéens alternent entre le bon et le moins bon avec une victoire contre Reims (2-1), et un nul face à Metz (2-2).