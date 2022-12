EN DIRECT - PSG: Galtier annonce le retour de Messi le 2 ou 3 janvier

"On a fait au cas par cas, il y a les joueurs éliminés très tôt qui ont ont eu dix ou douze jours et qui sont tous rentrés à l'heure. Ceux qui sont allés plus loin comme Hakimi qui a fait une très grande coupe du monde. Je pense à Kylian (Mbappé) et Leo (Messi). Hakimi et Kylian a ont souhaité de revenir rapidement avec nous dans le groupe. Leo (Messi) de par sa situation géographique et sa victoire, il va nous rejoindre en début d'année après dix, onze jours de coupure. On va le réintégrer au fur et à mesure. L'idée était que tout le monde reste en contact pendant le Mondial."