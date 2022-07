EN DIRECT - PSG-Urawa Red Diamonds: suivez le 2e match amical des Parisiens au Japon

Les Parisiens vont retrouver l'ex-Marseillais Sakai en amical

Après une victoire sans forcer face au Kawasaki Frontale (2-1) mercredi à Tokyo, avec des buts de Lionel Messi et Arnaud Kalimuendo, et devant près de 65.000 spectateurs, les hommes de Christophe Galtier vont poursuivre leur campagne de matchs amicaux ce samedi contre les Urawa Red Diamonds (12h heure française).

Une équipe qui pointe à la huitième place de son championnat après 22 journées, et qui a la particularité d’être dirigée par un technicien espagnol : Ricardo Rodriguez, nommé il y a un an et demi après avoir pas mal bourlingué en Arabie saoudite et en Thaïlande.

Dans son effectif, on retrouve notamment un international suédois (l’attaquant David Karlsson), un défenseur danois (Alexander Scholz)… et un joueur bien connu de la Ligue 1 : Hiroki Sakai. Resté cinq saisons à l’OM, où il a disputé 184 matchs entre 2016 et 2021, le latéral droit japonais est aujourd’hui un cadre des Urawa Red Diamonds.

