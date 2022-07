PSG: Galtier fait le point sur la situation de Kalimuendo, encore buteur

De nouveau buteur avec le PSG ce samedi face aux Urawa Red Diamonds (3-0), Arnaud Kalimuendo réalise une préparation prometteuse avec le club de la capitale et espère avoir du temps de jeu cette saison. Une volonté que Christophe Galtier a entendue, mais qu'il n'est pas certain de lui garantir.

Arnaud Kalimuendo continue sur sa belle lancée. Déjà buteur face au Kawasaki Frontale (2-1), l'ancien Lensois a remis le couvert face aux Urawa Red Diamonds ce samedi (3-0) en inscrivant le dernier but du club de la capitale. Une façon de marquer des points aux yeux de Christophe Galtier, ce qui pourrait lui permettre de grapiller du temps de jeu cette année. En conférence de presse, le coach parisien a d'ailleurs fait le point sur la situation de son attaquant.

"Kali sort d’une très belle saison avec Lens. Et depuis la reprise il est très présent, il profite du moindre temps de jeu pour être efficace. C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé", a déclaré Christophe Galtier devant les médias.

>> Revivez PSG-Urawa Red Diamonds

Galtier évasif

Toutefois, le nouvel entaîneur du PSG n'a pas clairement indiqué que Kalimuendo serait présent toute la saison. "Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club."

Toujours invaincu sous l'ère Galtier, Paris va désormais disputer un dernier match amical au Japon face au Gamba Osaka lundi (12 heures), avant d'affectuer un aller-retour express en France, puis de rejoindre Tel-Aviv pour le Trophée des Champions face au FC Nantes, le 31 juillet (20 heures).