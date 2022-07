PSG: les Parisiens vont retrouver l'ex-Marseillais Sakai en amical

Après avoir dominé le Kawasaki Frontale (2-1), le PSG poursuit sa tournée de matchs amicaux au Japon ce samedi face aux Urawa Red Diamonds (12h). Un club où évolue l'ancien Marseillais Hiroki Sakai, qui a hâte de retrouver les stars parisiennes.

Il leur reste une semaine pour monter en puissance avant le premier rendez-vous important de la saison. Le 31 juillet, les champions de France parisiens défieront à Tel-Aviv (Israël) les vainqueurs de la Coupe de France, les Nantais d’Antoine Kombouaré, pour le traditionnel Trophée des champions. Avant cela, la préparation se poursuit au Japon dans des conditions loin d’être optimales en raison des fortes chaleurs (30°C de moyenne) et d'un taux d'humidité particulièrement élevé (70% minimum).

Après une victoire sans forcer face au Kawasaki Frontale (2-1) mercredi à Tokyo, avec des buts de Lionel Messi et Arnaud Kalimuendo, et devant près de 65.000 spectateurs, les hommes de Christophe Galtier vont poursuivre leur campagne de matchs amicaux ce samedi contre les Urawa Red Diamonds (12h heure française). Une équipe qui pointe à la huitième place de son championnat après 22 journées, et qui a la particularité d’être dirigée par un technicien espagnol : Ricardo Rodriguez, nommé il y a un an et demi après avoir pas mal bourlingué en Arabie saoudite et en Thaïlande.

Dans son effectif, on retrouve notamment un international suédois (l’attaquant David Karlsson), un défenseur danois (Alexander Scholz)… et un joueur bien connu de la Ligue 1 : Hiroki Sakai. Resté cinq saisons à l’OM, où il a disputé 184 matchs entre 2016 et 2021, le latéral droit japonais est aujourd’hui un cadre des Urawa Red Diamonds. S’il est sous contrat jusqu’en 2023, l’idée d’un retour en Ligue 1 a récemment été évoquée. Selon L’Equipe, il était dans les petits papiers de Laurent Nicollin, mais Montpellier a préféré prendre l'ancien Stéphanois Falaye Sacko à son poste.

Sakai a "hâte d'affronter" le PSG

Face au PSG, certains surveilleront surtout ses retrouvailles avec Neymar. En septembre 2020, le Brésilien avait été soupçonné d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de Sakai lors d’un bouillant PSG-OM (0-1) au Parc. Pour mettre fin à la polémique, le Marseillais avait toutefois disculpé la star parisienne de toute insulte. C'est aussi lors de cette soirée que Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez de racisme. Finalement, ni Neymar ni Alvaro n’avaient été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP.

Aujourd'hui épanoui dans son pays, Sakai a gagné l'année dernière la Coupe nationale avec les Urawa Red Diamonds. Et face au PSG, il aura sans doute à cœur de montrer qu'il n'a rien perdu de ses qualités, tout en faisant honneur à l'OM. "Bien sûr, Paris est une grande équipe. Mais je ne peux pas la regarder avec admiration. Parce que l'OM et le PSG sont des rivaux. J'ai envie de faire un bon match. Quand j'étais à Marseille, nous devions toujours gagner contre eux, et c'était pareil pour Paris. Cette fois, ce ne sera pas une rencontre officielle, mais j'ai joué pour l'OM et j'ai donc hâte d'affronter Paris", a-t-il commenté sur le site de son équipe.

C'est à Saitama, ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Tokyo, que ce match aura lieu, sans Marco Verratti, touché au pied, mais possiblement avec Keylor Navas, qui peut s'attendre à être titulaire. Paris bouclera ensuite cette tournée lundi contre le Gamba Osaka (12h heure française).