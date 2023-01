EN DIRECT - Rennes : Mandanda confirme sa retraite internationale

Bruno Genesio n’a pas du tout apprécié ce qu’il a vu sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied. Et il a tenu à le faire savoir. Alors que le Stade Rennais s’est incliné, à neuf contre onze, dans le temps additionnel mercredi à Clermont sur un but de Johan Gastien à la 94e (2-1, 18e journée de Ligue 1), l’entraîneur breton est apparu très agacé en conférence de presse.

"Evidemment que je suis très énervé par le scénario du match, a lâché Genesio face aux journalistes. Avec un bloc bas en face, il faut être patient, fatiguer l'adversaire et à un moment donné cela s'ouvre mais quand on concède un premier but risible, on se met une difficulté supplémentaire. On parvient à revenir mais il y a deux exclusions et on arrive même pas à avoir des valeurs d'agressivité pour défendre ce point qui aurait été un moindre mal. Le deuxième but est tout aussi sujet à caution avec des attitudes défensives déplorables malgré un arrêt miraculeux de Steve (Mandanda) et on regarde Gastien ajuster tranquillement."