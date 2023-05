En pleine lutte pout le maintien, l'entraîneur de Nantes, Pierre Aristouy, s'en prend à l'arbitrage

Suite à une décision litigieuse en fin de match, le FC Nantes s'est incliné sur la pelouse de Lille (2-1). Les Canaris n'auront plus le droit à l'erreur lors de la dernière journée contre Angers. Enervé en conférence de presse, le coach des Nantais, Pierre Aristouy, se veut confiant sur le maintien.

Une défaite au gout amer pour le FC Nantes! Les Canaris ont longtemps cru à l'exploit sur la pelouse de Lille avant de finalement s'incliner en fin de match (2-1) sur une décision litigieuse. Ce qui a rendu fou le club présidé par Waldemar Kita.

Alors que Quentin Merlin avait mis Nantes sur de bons rails (18e), l'entrée d'Adam Ounas a perturbé les hommes de Pierre Aristouy en début de seconde période avec notamment une faute très maladroite dans la surface de Charles Traoré sur l'ancien bordelais. Jonathan David ne s'est pas fait prier pour égaliser (51e). En toute fin de match, un nouveau pénalty est sifflé pour les Dogues suite à une sortie visiblement, dangereuse, de Lafont sur Baleba. Cette fois-ci, Alban Lafont repousse le pénalty de Jonathan David. Mais l'arbitre de la rencontre, Eric Watellier fait retirer le pénalty à l'attaquant canadien puisque le portier nantais n'avait pas les pieds sur sa ligne au moment du tir de Jonathan David. L'attaquant lillois n'a pas tremblé (88e) et a permis à Lille de prendre la 4e place au classement. Laissant Nantes à la 17e place et désormais à 2 points d'Auxerre à une journée de la fin du championnat.

"Ce qui est sévère, c'est déjà de l'accorder"

En conférence de presse, l'entraîneur nantais, Pierre Aristouy, s'est plaint de l'arbitrage et notamment du deuxième pénalty accordé à Lille : "Ce qui est sévère, c'est déjà le fait de l'accorder. Il y a des contacts dans le foot, avec beaucoup d'accrochages dans la surface de réparation. Là, il y a un joueur qui a joué la tête, la tête est partie hors cadre, je ne vois pas en quoi ça change les choses. Dans la même idée, Ludovic Blas est accroché en première mi-temps sur la reprise de Ganago. Il fait pas action de jeu mais il subit une faute. Après, sur le pénalty qui est à retirer, il y a des règles et des lois. Mais je ne crois pas me tromper en disant qu'on a déjà vu cette situation des dizaines de fois en Ligue 1 cette saison."

Malgré cette colère contre l'arbitrage, Pierre Aristouy ne se montre pas abattu. A l'image de ses joueurs comme il l'a confirmé en conférence de presse : "Le vestiaire était en colère mais pas abattu. Ils savent que quelque chose s'est passé. Maintenant, il reste un match, on ne maîtrise pas tout. J'ai rappelé aux joueurs que l'on pouvait envisager un scénario, qui est probable. Cette saison, c'est largement envisageable qu'Auxerre ne batte pas Lens le week-end prochain et que nous, on batte Angers."

Lors de la dernière journée, Nantes devra impérativement gagner contre Angers pour espérer se maintenir. Dans le même temps, pour les Canaris, Lens, qui a acté sa qualification en Ligue des champions ce samedi soir, doit au moins prendre un point sur la pelouse d'Auxerre,