Ligue 1: Lille prend la 4e place, Rennes double Monaco, qui perd très gros dans la course à l'Europe

La soirée a été riche en rebondissement pour l’avant-dernière journée de Ligue 1 dans la course à l’Europe. Pendant que Lens a assuré sa deuxième place après sa victoire (3-0) face à Ajaccio, Rennes s'est offert le scalp de Monaco (2-0) et en profite pour doubler son adversaire du soir. Le gros coup de la soirée est pour Lille, 4e après sa victoire renversante (2-1) face à Nantes.

Il suffisait d'une victoire pour officialiser la chose. Et quoi de mieux d'un match à guichets fermés à Bollaert - pour la 26e fois consécutive - pour fêter le retour du Racing Club de Lens en Ligue des champions. À la faveur d'une victoire face à Ajaccio ce samedi lors de la 37e journée de Ligue 1 (2-0), les Sang & Or sont assurés de terminer deuxième de Ligue 1 derrière le PSG et donc de retrouver la phase de groupe de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2002-2003.

Face à Ajaccio déjà relégué, les hommes de Franck Haise n’ont pas laissé une miette aux Corses, en prenant rapidement trois buts d’avance grâce à Machado (16e) et Thomasson (22e) et Openda (35e), avant de gérer tranquillement en seconde période pour assurer une troisième participation en C1.

>> Revivez le multiplex de la 37e journée de Ligue 1

Une compétition que les Marseillais devront aller chercher en passant par les barrages, sauf gros exploit de la Roma. Dans un stade Vélodrome chauffé à blanc avec les célébrations des 30 ans de la victoire en Ligue des champions, l’OM a longtemps buté sur les Brestois sans se montrer efficace, à l’image de Vitinha, titulaire en attaque aux côtés d’Alexis Sanchez. Les Phocéens ont été une nouvelle fois climatisés à la maison par un mal classé (1-2). Brest s'est imposé grâce à des réalisations de Magnetti (57e) et Camara (81e), qui ont répondu au coup de tête de Chancel Mbemba (77e).

Le choc européen pour Rennes, Lille passe 4e

Séparés de trois points avant le coup d’envoi, Monaco (4e) et Rennes (6e) avaient beaucoup à perdre ce samedi. En difficulté en fin de saison, les Monégasques ont été bousculés par les Bretons, tombés sur un bon Nübel, avant de craquer au retour des vestiaires sur une réalisation de Lovro Majer. Dans le bon coup, les Rennais ont définitivement fait plier les joueurs de la Principauté grâce à Amine Gouiri (2-0). Un double coup de massue, puisque Rennes profite de cette victoire pour doubler son adversaire, seulement devancé à la différence de buts avant la dernière journée, où Monaco peut tout perdre.

Mais le gros coup de la soirée est à mettre à l'actif de Lille, renversant sans être brillant face à Nantes (1-2). Menés sur un but de Quentin Merlin, les Dogues ont été sauvés par un doublé de Jonathan David sur deux penalties, après avoir éprouvé de grosses difficultés dans le jeu. Mais l'essentiel est ailleurs pour les Lillois, qui gardent la main dans la course à la Ligue Europa.

Lyon pour "JMA"

Une semaine après la victoire contre Monaco, les Lyonnais ont terminé en beauté la journée hommage pour Jean-Michel Aulas. Après le festival des Fenottes en ouverture (7-1), l’OL a de nouveau battu Reims (3-0) sous les yeux de “JMA”, présent avec les Bad Gones dans le virage nord du Groupama Stadium. Rapidement mis sur orbite par un csc d’Agbadou et le 27e but de la saison de Lacazette, les Gones ont confirmé en second période avec un troisième but de Maxence Caqueret. Insuffisant toutefois pour rêver d'Europe, puisqu'il faudrait un miracle pour voir l'OL terminer dans le top 5.

Le point sur la course à l’Europe après la 37e journée

PSG - 85 pts Lens - 81 pts Marseille - 74 pts Lille - 66 pts Rennes - 65 pts Monaco - 65 pts Lyon - 62 pts