Enquête ouverte pour une photo de maillot de Toulouse floqué du nom de Merah

Le parquet de Toulouse a indiqué ce dimanche soir l'ouverture d'une enquête pour "apologie du terrorisme" après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une photo d'un maillot du club de football de Toulouse floqué du nom de Mohamed Merah.

Le Toulouse FC s'est indigné

L'"apologie du terrorisme par moyen de communication au public en ligne est un délit puni de sept ans d'emprisonnement", a précisé le parquet à l'AFP, sans fournir plus de détails sur cette enquête "qui débute".

Avant l'annonce de l'ouverture de cette enquête, le Toulouse Football Club (TFC) avait sur Twitter qualifié ce flocage d'"abject et honteux", précisant qu'il "s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance, et affirme que ledit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du Club".



Le 19 mars 2012, Mohamed Merah avait tué par balles trois enfants et un enseignant juifs dans le collège-lycée Ozar Hatorah, à Toulouse, après avoir abattu trois parachutistes d'origine maghrébine à Toulouse et à Montauban les jours précédents. Il a été tué le 22 mars 2012, après un siège de 32 heures de son appartement par le Raid.