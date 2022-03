FC Nantes: la réponse cash de Kombouaré à l’avocate de Limbombe

Toujours écarté du groupe professionnel malgré les demandes de la commission juridique de la LFP, Anthony Limbombe a vu son avocate monter au créneau. Comme révélé par RMC Sport, cette dernière souhaite que le club soit sanctionné. En conférence de presse, le coach Antoine Kombouaré a répondu à ces propos.

Septième en Ligue et qualifié pour la finale de la Coupe de France, tout devrait aller pour le mieux au FC Nantes. Mais la gestion d’un joueur est venue bouleverser l’actualité du club. Ecarté du groupe professionnel depuis le début de la saison, Anthony Limbombe (28 ans) était censé faire son retour, comme exigé par la Commission juridique de la LFP.

Un ordre non suivi par les Canaris. En guise de représailles, l’avocate du milieu de terrain souhaite que le club soit sanctionné. Interrogé sur ce cas par la presse, l’entraîneur Antoine Kombouaré a tenu à prévenir le Belge que ce n’est pas de cette façon qu’il pourra de nouveau entrer dans ses plans: "Je l’ai rencontré la semaine dernière, pour échanger avec lui et lui dire que s’il engage la voie judiciaire, il ne rentrera pas dans le groupe."

Questionné sur les sanctions exigées par l’avocate, le Français a préféré botter en touche: "L’avocate demande ce qu’elle veut, pour l’instant j’attends de voir. C’est le club qui gère ça."

"Il faut des joueurs prêts"

Arraché au Club Bruges pour huit millions d'euros en 2018, celui qui représente le plus gros achat de l’histoire du club n’a plus joué avec les Canaris depuis presque deux ans. Une absence expliquée par l’ancien défenseur du PSG: "C’est une décision sportive. Il n’est pas dans le groupe car il n’est pas apte, et il y a des joueurs devant lui. J’ai composé un groupe, et lui n’en fait pas partie."

Même s’il ne fait pas partie de ses plans, Kombouaré refuse de fermer la porte au Belge: "Sportivement, s’il travaille et reprend les matchs, il y a une possibilité (…) Aujourd’hui je travaille avec un groupe qui a besoin de résultats. Pour en avoir, il faut des joueurs prêts. J’estime qu’il n’est pas prêt. À lui de travailler pour gagner sa place"