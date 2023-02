Football: "J’étais tout en bas", Stéphane Dalmat confie avoir sombré dans l’alcool après sa retraite

Retraité depuis 2012 après des passages à l’OM, au PSG ou encore à l’Inter Milan, Stéphane Dalmat a vécu une descente aux enfers après avoir raccroché les crampons. Dans les colonnes du Parisien, l’ancien milieu de terrain, qui a également passé six jours dans le coma après un accident de scooter, s’est livré sur la terrible période qu’il a traversée.

Il avait presque disparu des radars. Plus de dix après son dernier match professionnel sous les couleurs du Stade Rennais, Stéphane Dalmat réapparaît dans les médias en accordant un entretien au Parisien. L’occasion pour l’ancien milieu de terrain de l’OM, du PSG ou encore de l’Inter Milan de se confier sur la longue descente aux enfers qu’il a vécue à la suite de son retrait du monde du football.

Après avoir dit stop malgré la signature d’un contrat avec Nîmes à l’été 2012, Stéphane Dalmat a d’abord sombré dans l’alcoolisme. "Ma femme était partie et j’étais seul dans ma maison à Bordeaux. J’ai cogité, j’ai fait n’importe quoi avec des idées noires. Je ne m’aimais pas. Alors, j’ai commencé à boire tout seul. Et assez vite, mon quotidien, c’était réveil, champagne toute la journée pour me soûler et dodo. J’étais tout en bas”, confie-t-il auprès du Parisien.

Six jours de coma après un accident de scooter

Esseulé, lâché par le milieu du football, celui qui assure s’être "peut-être fait cinq potes" en 16 ans de carrière a également eu un très grave accident de scooter en 2017. Alors qu’il roulait trop vite sur un passage de tramway à Bordeaux, l’ancien joueur a perdu le contrôle de son véhicule et heurté un poteau.

"J’ai passé six jours dans le coma. J’ai été pendant six mois en fauteuil roulant. Il n’y a que ma famille qui était au courant, racontait-il dans l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport en 2019. Là, je n’ai plus rien (comme séquelle, ndlr). J’avais une fracture du bassin. J’ai gardé un fixateur pendant trois mois. J’ai eu à peu près une trentaine d’opérations."

Un projet de création d'un grand club à Tours

S’il a pu remonter la pente après sa période de forte dépendance à l’alcool, c’est grâce au soutien de sa nouvelle compagne. "Le déclic, c’est quand j’ai retrouvé mon premier amour que j’avais connu à Lens, indique-t-il au Parisien. Elle m’a aidé à remonter la pente. Sans elle, je serais peut-être devenu une épave qui vit dans les bars et raconte sa vie à tout le monde. Je lui dois tant."

Aujourd’hui âgé de 43 ans (il les a fêtés ce jeudi), Stéphane Dalmat a désormais envie de revenir dans le football en prenant part à un projet de création d’un grand club à Tours, sa ville natale. Histoire de mettre définitivement tous ses vieux démons derrière lui.