Football Manager, causerie musclée et amendes… qui est Will Still, le coach de Reims qui fait des merveilles en L1

Invaincu en dix matchs de Ligue 1 depuis qu’il a été promu entraîneur du Stade de Reims au mois d’octobre, l’ex-adjoint d’Oscar Garcia, Will Still, a signé son premier gros coup en faisant déjouer les stars du PSG (1-1) dimanche au Parc des Princes. Et il a seulement 30 ans....

Une carrière de joueur modeste

Fou de foot, comme ses deux frères, William Still, né en Belgique de parents anglais, ne peut pourtant pas se vanter d’avoir eu une grande carrière comme joueur. Ce milieu de terrain défensif n’a pas été plus haut que la 4eme division belge avec le club professionnel de Tempo Overijse. Après des passages dans les équipes plus modestes de Saint-Trond et de Mons, il réalise qu’il est davantage fait pour donner des consignes que pour les respecter avec efficacité…

Le plus jeune entraîneur du championnat belge

En janvier 2019, Will Still est promu entraîneur principal (T1 chez les Belges) du Germinal Beerschot après le départ de l’Argentin Hernan Losada en MLS. A seulement 28 ans, il devient alors le plus jeune coach de l’histoire de la Jupiler Pro League.

Will Still © ICON Sport

Un apprentissage avec… Football Manager

Adolescent passionné de foot mais aussi de jeux vidéo, l’entraîneur de Reims passé des nuits blanches sur Football Manager, notamment l’édition FA Premier League Football Manager 2001. Le jeune apprenti coach y consacre tellement de temps avec son frère, Edward, que ses parents finissent par lui interdire d’y jouer.

Une première expérience d’entraîneur en… Angleterre

De passage outre-Manche pour ses études, il prend les commandes de l’équipe de jeunes de Preston North End, un club de Championship. Une expérience "fantastique" se souvient-il dans les colonnes du Guardian. "Après, j’ai su qu’entraîner était ce que je voulais faire." De retour en Belgique, Will Still frappe à toutes les portes. On la lui ferme à la figure à chaque fois jusqu’à la dernière, dans le club de D2 de Saint-Trond, pour lequel il a joué étant jeune. Du jour au lendemain, il est recruté comme analyste vidéo. En 2024, il héritera du poste d’entraîneur. A seulement 24 ans.

Des causeries musclées

Très apprécié de ses joueurs, Will Still sait galvaniser son groupe. Cette semaine, sa causerie captée par les caméra de Prime Video avant de défier les stars du PSG a fait le tour des réseaux. "Si vous avez cru qu'on va aller au Parc et que l'arbitre va nous donner quoi que ce soit... Que dalle, OK, lance-t-ils aux joueurs rémois. Alors c'est bien de se plaindre et de rouspéter. Fais ça dimanche! Si t'as les couilles grosses comme ça, fais ça dimanche aussi." Et d'ajouter, toujours aussi cash : "Alors oui on est nuls, mais reste lucide dans la tête ! C'est trois points dimanche aussi hein. Tu veux être un bonhomme ici, tu vas être un bonhomme au Parc aussi ! Donc tu te bats, car tu as besoin de te battre, mais tu fermes ta gueule !"

Il coûte 25.000 euros à Reims à chaque match

Preuve de la grande confiance des dirigeants envers leur jeune coach (30 ans), celui-ci leur coûte 25.000 euros d’amende à chaque rencontre jusqu’à la fin de la saison. La raison ? Un souci de diplome. Le Belge n'obtiendra pas sa licence pro UEFA, indispensable pour être inscrit à la LFP, avant l’été prochain. L’addition totale, salée, s’élève à 575.000 euros. Ces 25.000 euros sont-ils prélevés chaque mois de son salaire ? "Eh bien ça a déjà été négocié", a répondu l’intéressé au Daily Mail dans un grand sourire.