Reims: "Tu te bats mais tu fermes ta gueule", l'énorme causerie de Still à l'entraînement avant le match face au PSG

Dans un extrait vidéo diffusé sur le compte Twitter de Prime Video ce vendredi, l'entraîneur du Stade de Reims, Will Still, dispense un discours plein de poigne à es hommes, qui défient dimanche soir (20h45) le PSG. Le Belge insiste notamment sur la nécessité de rester concentré sur le jeu et de ne pas s'en prendre à l'arbitre

Les Rémois entendent bien défendre crânement leur chance dimanche soir au Parc des Princes. 11e de Ligue 1, le Stade de Reims se rend dans la capitale pour défier les champions de France du PSG lors de la 20e journée. Et l'entraîneur belge du club champenois, Will Still, a mobilisé ses troupes toute la semaine avec un seul objectif: tenter de créer l'exploit face à Messi, Mbappé et consorts.

"Tu veux être un bonhomme ici, tu vas être un bonhomme au Parc aussi"

Dans une séquence enregistrée par Prime Video et diffusée ce vendredi sur le compte Twitter de la plateforme, le manager entreprend une causerie à la fin de la séance d'entraînement de ses joueurs. Un discours ciblé sur les plaintes envers l'arbitrage dans un premier temps, avant de recentrer sur la nécessité de ne pas perdre la concentration pour faire déjouer le PSG.

"Si vous avez cru qu'on va aller au Parc et que l'arbitre va nous donner quoi que ce soit... Que dalle. OK? Alors c'est bien de se plaindre et de rouspéter. Fais ça dimanche! Si t'as les couilles grosses comme ça, fais ça dimanche aussi. Le problème c'est qu'on va avoir une décision contre nous et on va faire ça (il mime un geste d'exaspération). Et puis on abandonne. Alors oui on est nuls, mais reste lucide dans la tête. C'est trois points dimanche aussi hein. Tu veux être un bonhomme ici, tu vas être un bonhomme au Parc aussi. Donc tu te bats, car tu as besoin de te battre, mais tu fermes ta gueule. Sinon c'était une bonne séance. À demain."

Adjoint d'Oscar Garcia avant son licenciement le 13 octobre 2022, Will Still a, depuis, pris les rênes et tenté d'imposer sa patte. Plus jeune entraîneur de Ligue 1 en exercice - il a 30 ans - il n'entend pas faire de complexes contre Paris.