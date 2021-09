Incidents Nice-OM: tout est ouvert avant la commission de discipline, le "gel" du match possible

Selon L'Equipe, la commission de discipline de la LFP pourrait décider mercredi de "geler" la rencontre Nice-OM, arrêtée le 22 août dernier après de graves incidents à l'Allianz Riviera. Ce qui voudrait dire qu'aucun point ne serait attribué et que le match ne serait pas rejoué. D'après nos informations, tout est encore très ouvert.

Au sortir d'un week-end de matchs internationaux, la commission de discipline de la LFP n'aura pas à se prononcer mercredi sur les traditionnelles affaires courantes et les cartons distribués sur les pelouses françaises. Mais elle aura tout de même du travail, puisqu'elle va se réunir pour décider du sort du sulfureux Nice-OM, arrêté le 22 aôut dernier après de graves incidents à l'Allianz Riviera.

Trois jours plus tard, la commission avait annoncé de premières sanctions, notamment un huis clos à titre conservatoire pour le stade des Aiglons, et une suspension, là-encore à titre conservatoire, de Pablo Fernandez, adjoint de Jorge Sampaoli à l'OM, qui avait frappé un supporter niçois. Pour le reste, l'instance avait donné rendez-vous à tout le monde le 8 septembre. Demain, donc.

La crainte d'une jurisprudence ?

Au terme de nouvelles auditions, la commission va notamment prendre une décision concernant le résultat du match, arrêté à la 75e minute sur le score de 1-0 pour le Gym. Selon nos informations, tout est très ouvert avant cette réunion de la commission de discipline. L'OM espère évidemment une défaite de Nice sur tapis vert (3-0) et les trois points. Nice aimerait lui voir son avantage au tableau des scores maintenu. Et l'idée de rejouer le match en intégralité a été évoquée. D'après L'Equipe, c'est une autre option qui pourrait être retenue par la commission: celle d'un match gelé, sans aucun vainqueur, et donc sans aucun point distribué.

Selon le quotidien sportif, le fait de rejouer la partie pourrait en effet créer une délicate jurisprudence, si l'on considère que l'OM a refusé le 22 août de reprendre un match - ce que souhaitaient les autorités - qu'il avait de bonnes chances de perdre à la "régulière". L'Equipe explique aussi que l'option de faire jouer uniquement le dernier quart d'heure ne semble pas envisagée. Pas plus que celle d'offrir la victoire à Nice, visiblement.

Reste qu'avant de trancher, la commission de discipline devra déjà entendre plus d'une vingtaine de personnes, pour mettre au clair les responsabilités de chacun.