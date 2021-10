Incidents Nice-OM: un supporter de l'OGCN condamné à un an de prison avec sursis pour un salut nazi

Ce mercredi soir se tenait le procès du supporteur niçois auteur d’un geste nazi le soir du 22 août durant la rencontre chaotique entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille stoppée à un quart d’heure de la fin pour envahissement de terrain.



Plusieurs semaines après les incidents ayant émaillé la rencontre de Ligue 1 Nice-OM, le procès d'un supporter de l'OGCN ayant effectué un salut nazi s'est tenu ce mercredi soir. Le dénommé Arnaud B, 30 ans, a été condamné à un an emprisonnement avec sursis et à 3 ans d’interdiction d’enceinte sportive

L’homme, détenu pendant 18 jours à la maison d’arrêt de Draguignan, s’est présenté à 19h20 devant le Tribunal de Nice ce mercredi soir, jugé pour incitation à la haine, apologie de crime de guerre contre l’humanité, après avoir fait le geste de la kippa et un salut nazi, une scène filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux.

Arnaud B: "Un geste stupide et abjecte"

Arnaud B a d’emblée avoué: "C’est malheureusement ce geste horrible que j’ai fait. Il n’y a aucune excuse, rien ne peut pardonner ou justifier un tel geste. C’était un geste stupide de provocation envers les Marseillais, je ne visais pas les personnes de confession juive même si c’est ce que ça représente. Je regrette énormément ce geste et d’avoir blessé certaines personnes. J’ai fait ce geste abjecte pour provoquer les Marseillais. Je ne peux pas revenir en arrière. J’ai pris contact avec la police pour l’assumer."

Le trentenaire, chemise blanche et blazer bleu foncé sur les épaules, a ensuite ajouté: "Je ne suis affilié à aucun groupe, à aucune tribune. Les Marseillais affichent les Niçois comme des fachos et moi je suis tombé dedans. Je cause du tort aux Niçois car c’est une réputation qu’on leur donne et je les ai enfoncé."

"La Ligue veut épurer les stades de ce type de comportement"

La LFP, via la voix de Maître Peyrelevade, a ensuite répondu: "La Ligue lutte contre tout acte de violence dans une enceinte sportive. Le football est pour certains groupe extrémistes un moyen de véhiculer, propager des idées, commettre des actes de discrimination. La Ligue veut épurer les stades de ce type de comportement. L’individu aujourd’hui en parle comme s’il avait bousculé une petite fille dans la rue. Il regrette mais il n’y a plus de lien entre gravité du geste et ses excuses. Ça ne peut être un hasard qu’il ait été filmé, il y a du avoir un préliminaire. Je lui reconnais le fait de le reconnaître. Ce type de geste pour la Ligue doit être lourdement condamné et éradiqué. Le football professionnel est atteint. Nous demandons 1 euro symbolique." Ainsi que les frais d’avocat s’élevant à 800 euros et l'interdiction de stade finalement prononcée pour trois ans.

Six organisations en partie civile dont l’OGC Nice

Le CRIF s’est ensuite exprimé expliquant qu’il s’est constitué partie civile "pour le symbole" et que dans ce sens il demandait 1 euro de dommage et intérêt. Le MRAP, (Mouvement pour l’amitié entre les peuples) a enchaîné argumentant que ce n’était pas la première fois que ce genre de chose arrivait dans une enceinte sportive, "ce n’est pas un geste maladroit." L’association SOS Racisme a elle dénoncé "la glorification d’une idéologie qui a coûté la vie à des millions de juifs", demandant lui aussi 1 euro symbolique.

Enfin, la LICRA a ajouté: "On a vu des débordements un peu partout en France mais cette fois Monsieur a ajouté une connotation raciste à ces débordements. Le football est utilisé comme un vecteur de tolérance; il a le pouvoir d’impacter les gens et marquer les esprits. Monsieur a fait la promotion de l’antisémitisme, de la xénophobie et du racisme. La France, l’Europe et le monde entier ont vu ce geste. Marseille est une ville cosmopolite, anti-raciste, je ne crois pas qu’il l’aurait fait envers les supporteurs d’un autre club." 2000 euros de dommage et intérêt ainsi que 1800 euros supplémentaires avaient été demandé par l'association.

Si l’OGC Nice n’était pas présent ce soir, le président Jean-Pierre Rivère s’était exprimé il y a un mois regrettant d’avoir entendu "que tout le stade était apparemment nazi." "Je ne veux pas que tout notre public y soit assimilé", avait il ajouté avant d’assurer avoir porté plainte.

"Ce soir-là, c’était la Coupe du Monde de la bêtise »

Une fois les parties civiles entendues, la Procureure de la République s’était levée rappelant la devise de la France: "La fraternité a fait défaut à Monsieur. Il n’a pas causé du tort qu’aux Niçois mais aux Français. Il faudra faire preuve de fermeté" avant de plaidoyer pour une peine de 9 mois de prison ferme et d’un aménagement de détention à domicile sous surveillance électronique puis d’une interdiction de stade de 5 ans. "La durée maximale selon le code du sport", dans ce cas de figure.



L’avocat de l’accusé, Maître Mathurin Lauze avait, ensuite, pris la parole qualifiant ces gestes de "bêtise insondable" avançant la honte de son client auprès de sa famille, son employeur et sa personne. "Vous ne jugez pas un nostalgique du IIIe Reich", a-t-il rappelé à son auditoire demandant l’interdiction de stade seule. "Je suis convaincu qu’il a cédé à la folie du stade. Ce qui s’est passé ce soir-là c’est la Coupe du Monde de la bêtise humaine" avait conclu M. Lauze.