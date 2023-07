L'AS Monaco réagit à l'affaire Ben Yedder, visé par une plainte pour viol

Ce jeudi soir, l'AS Monaco a refusé de faire des commentaires sur les accusations de viol dont son attaquant Wissam Ben Yedder fait l'objet.

Wissam Ben Yedder dans la tourmente. Deux jeunes femmes de 19 et 20 ans ont déposé plainte et accusent l’attaquant de l’AS Monaco et son frère de viol et agression sexuelle, selon les informations de France Info, confirmées par jeudi RMC Sport. Les faits présumés se seraient déroulés lundi à Beausoleil lors d'une soirée dans les Alpes-Maritimes.

"L’AS Monaco a pris connaissance des informations publiées ce jour au sujet de Wissam Ben Yedder, a indiqué le club de la Principauté dans un communiqué. L’affaire étant soumise à une procédure judiciaire, le Club n’est pas en mesure de faire de commentaire."

Il a été sanctionné par la justice espagnole pour fraude fiscale

Agé de 32 ans, Ben Yedder a fait ses débuts dans le football professionnel à Toulouse avant de rejoindre le club espagnol du FC Séville en 2016, où il a confirmé tout son potentiel. De retour en France en 2019, sous les couleurs de l'ASM, il compte 19 sélections en équipe de France, pour laquelle il a inscrit trois buts. En avril, il a été condamné par le tribunal de Séville à six mois de prison avec sursis et à une amende de 133.798,70 euros pour fraude fiscale. Ben Yedder était présent le 3 juillet pour la reprise de l'entraînement à Monaco où un nouvel entraîneur, l'Autrichien Adi Hütter, officie cette saison