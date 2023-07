Monaco: une plainte déposée contre Wissam Ben Yedder, accusé de viol et agression sexuelle

Deux plaintes ont été déposées mardi contre Wissam Ben Yedder et son frère, qui font l'objet d'une enquête pour agression sexuelle et viol. Les faits reprochés à l'attaquant de Monaco se seraient produits lors d'une soirée.

Deux jeunes femmes de 19 et 20 ans ont déposé plainte et accusent Wissam Ben Yedder et son frère de viol et agression sexuelle, selon les informations de France Info que confirme RMC Sport . Les faits dont les deux hommes sont accusés remonteraient au début de la semaine et se seraient déroulés lors d'une soirée dans les Alpes-Maritimes. Le parquet de Grasse a confirmé le dépôt de plainte auprès de Nice Matin.

Deux plaintes déposées lundi

Deux plaintes ont donc été déposée contre les deux individus. La Police Judiciaire de Nice a été saisie et le parquet ne communiquera pas davantage d'éléments. Ces deux plaintes ont été déposées mardi dernier au commissariat de Cagnes sur mer, après une soirée passée avec le footballeur et un membre de son entourage. La plainte a bien été prise en compte par le Parquet de Grasse avant un transfert à Nice.

L'international français de 32 ans est sous contrat encore un an à l'AS Monaco. Les joueurs du club monégasques doivent partir en stage en Angleterre du 17 au 22 juillet. Plusieurs matchs de préparation sont prévus, contre Arsenal, le Betis Séville, Leeds puis le Genoa et le Bayern.