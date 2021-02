Le sport face au coronavirus en direct: Première audience au tribunal de commerce pour Canal+ et la LFP

La pandémie de coronavirus continue de provoquer de nombreuses conséquences dans le monde du sport et sur toutes les compétitions. La crise des droits TV et le désaccord entre Canal+ et la LFP seront au menu de ce vendredi. Suivez les dernières informations avec notre live du 19 février.

Crise des droits TV: 1ere audience au tribunal de commerce pour Canal + et la LFP En désaccord sur l'appel d'offre des droits TV après la défaillance de Mediapro, Canal + et la LFP ont rendez-vous ce vendredi au tribunal de commerce pour une première audience. Pour rappel, la chaîne cryptée a assigné la Ligue en justice pour contester sa décision de remettre en jeu les lots du groupe sino-espagnol. Selon Canal+, la LFP devait faire un appel d'offre sur l'intégralité des lots, y compris le sien, acquis par beIN Sports qui lui a sous-licencié et que la chaîne cryptée juge sur-évalué.