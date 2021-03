Le sport face au coronavirus en direct: une bonne nouvelle pour les finances des clubs de Ligue 1

Dans quelles conditions se tiendront les Jeux olympiques de Tokyo cet été ? Quel sera le protocole sanitaire ? Difficile d'avoir des réponses claires à ces questions. Alors que les Jeux débuteront le 23 juillet, des athlètes affichent leurs craintes, voire pour certains leurs réticences à se faire vacciner si le vaccin est obligatoire pour participer. C'est le cas du sprinteur jamaïcain Yohan Blake. "Je reste costaud dans ma tête, je ne veux pas de vaccin, je prefère rater les JO que me faire vacciner", a déclaré à The Gleaner l'une des stars du 100 et 200m.