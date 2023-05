Lens - Ajaccio : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Avant dernière journée de Ligue 1 ce samedi. A domicile, Lens accueille Ajaccio. Découvrons sans plus attendre comment suivre cette affiche en direct.

Choc des extrêmes dans cette rencontre de Ligue 1 Uber Eats. Deuxième, Lens accueille Ajaccio, avant-dernier du championnat.

En ballotage favorable pour décrocher un billet pour la prochaine Ligue des Champions, Lens aborde cette rencontre face à Ajaccio avec la ferme intention de prendre au moins un point. Un point qui devrait suffire aux Nordistes pour valider définitivement la deuxième place du classement, derrière les joueurs du PSG. Mais au vu de la forme du moment, et pour la dernière de la saison à domicile, les Lensois en veulent plus. Le week-end dernier, Lens est venu à bout de Lorient (3-1) après avoir concédé l’ouverture du score. Depuis sa défaite face au PSG, Lens a enchaîné sur 5 victoires avec notamment deux victoires face à Monaco et Marseille. Pour ce nouveau match, Loïs Openda devrait être reconduit à la pointe de l’attaque lensoise. En face, Ajaccio est déjà relégué en Ligue 2 pour la saison prochaine avec 23 points pris en 36 journées. Pour cette dernière à l’extérieur, les ajacciens voudront terminer en beauté et pourquoi pas doubler Troyes qui compte le même nombre de points. Pour tout savoir de l’heure et de la chaîne de diffusion de la rencontre, on vous détaille tout dans le paragraphe suivant.

Lens – Ajaccio : à quelle heure ?

Cette affiche entre Lens et Ajaccio est à suivre ce samedi dès 21 heures sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo. Comme c’est de tradition à chaque journée, les 10 affiches se jouent en même temps lors des deux dernières journées. Si vous souhaitez suivre cette rencontre en direct entre les deux équipes, il faudra souscrire à Amazon Prime et au Pass Ligue 1, deux offres proposées à 6,99 et 12,99 euros par mois et sans engagement de durée.

