Lens: l'amertume de Samba sur son passage à l’OM

Dans un entretien à Onze Mondial, le gardien du RC Lens Brice Samba revient sur son expérience frustrante à l’Olympique de Marseille où il n’a jamais réussi à s’imposer, barré par la concurrence de Steve Mandanda.

Si Brice Samba s’est affirmé comme le meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, le nouveau capitaine du RC Lens n’a pas connu une ascension fulgurante comme certains de ses concurrents à son poste. A l’approche de la trentaine, le portier international (une sélection avec les Bleus) a mangé son pain noir.

Formé au Havre, comme un certain Steve Mandanda, il espérait marcher sur les traces d’"Il Fenomeno" à l’Olympique de Marseille où il a posé ses valises en 2013. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. "On m’avait prédit la succession de Mandanda, se souvient-il dans un entretien à Onze Mondial. Pour beaucoup, c’était mon destin. Mais je n’étais pas prêt."

"J’ai fini par comprendre que Marseille, ce n’était pas l’endroit où je devais éclore"

Brice Samba devait profiter du départ programmé de la légende marseillaise pour s’imposer dans les cages phocéennes. Sauf que Steve Mandanda s’est blessé juste avant la Coupe du monde 2014. Et malgré une préparation effectuée dans la peau du n°1 sous les ordres de Marcelo Bielsa, le gardien normand n’a pas eu sa chance. Même lors de la première journée de championnat face à Bastia : "Tout s’était bien passé, Bielsa m’aimait bien, il m’avait dit qu’il avait confiance en moi. Finalement, je n’ai pas joué", soupire-t-il.

Un coup au moral dont il a eu du mal à se remettre : "Ça a été très difficile pour moi, je tenais à jouer ce match. Surtout que j’étais au club depuis un an et demi, j’avais bien compris les choses. Je me sentais prêt. Cet événement m’a fait mal. Par la suite, j’ai été prêté à Nancy, cette aventure s’est très mal passée. J’ai fini par comprendre que Marseille, ce n’était pas l’endroit où je devais éclore", conclut le portier des Sang et Or.