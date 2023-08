Mercato: Lens officialise la prolongation de Danso (et chambre Naples)

Le manager général du RC Lens Franck Haise a annoncé jeudi sur RMC la prolongation de Kevin Danso. Convoité par Naples, le défenseur central autrichien "ne filera pas l’Italienne" comme l’a indiqué quelques minutes plus tard le club Sang&Or dans un message chambreur sur les réseaux sociaux.

Une bonne nouvelle pour les supporters lensois. Si le vice-champion de France a perdu Seko Fofana et Loïs Openda durant ce mercato, Kevin Danso, lui, va poursuivre sa carrière avec les Sang&Or. Le joueur de 24 ans prolongé son bail jusqu’en 2027. L’affaire était loin d’être gagnée. Grand artisan de la sublime saison lensoise (37 matchs - un but), le joueur était courtisé par Naples et Rudi Garcia, en quête d’un remplaçant à Kim Min-jae, parti au Bayern.

Sur l’antenne de RMC, Franck Haise a annoncé jeudi la nouvelle qu’attendaient tous les supporters lensois, la prolongation du défenseur international autrichien : "Il a signé sa prolongation ce matin. Quand vous avez de très bons joueurs, c'est évidemment difficile. On sait qu'on va être attaqués. On a nos arguments, un certain nombre. Ca fait partie du métier. On se défend, on essaie de contre-attaquer, on s'en tire pas trop mal même si ce n'est pas simple. C'est un peu la rançon du succès, c'est bon signe. Je préfère avoir ces problèmes qu'être attaqué par personne", a déclaré le manager général quelques instants avant que le club n'officialise le deal sur les réseaux sociaux.

"Kevin Danso ne filera pas à l’Italienne"

A ce propos, Lens y est allé à fond sur l’intérêt du club italien pour son défenseur avec un message un poil chambreur : "Kevin Danso ne filera pas à l’Italienne", fanfaronne le club nordiste après avoir rappelé qu’une prolongation, "ça le botte", le tout sur une musique folklorique italienne.

Toujours sur RMC, Franck Haise s’est aussi exprimé sur le dossier du remplaçant de Loïs Openda. Alors que Levi Garcia vient de prolonger à l’AEK Athènes, le manager général lensois a confirmé qu’il disposait d’autres pistes.

"C’était un joueur que l’on suivait depuis un moment. Les discussions étaient bien engagées avec le joueur. Mais il faut toujours trois accords. On n’a pas eu l’accord de son club. Il y a eu d’autres décisions, notamment dans l’environnement du joueur. On continue à travailler sur d’autres pistes. J’espère qu’on en reparlera dans les prochains jours ou les prochaines semaines", conclut Franck Haise.