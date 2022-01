Lens-OM: Haise amer sur le penalty accordé aux Marseillais

En conférence de presse d'après-match, Franck Haise a reconnu que la victoire 2-0 de l'OM face à Lens samedi était méritée mais il se questionne sur le penalty accordé aux Marseillais en début de rencontre.

Bon perdant mais... L'OM s'est imposé 2-0 sur la pelouse du RC Lens samedi, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, et l'entraîneur des Sang&Or s'est avoué vaincu en conférence de presse d'après-match. "La victoire de l’OM est totalement méritée, reconnaît Franck Haise. Je sais pourquoi ils ont la meilleure défense de France, je ne suis pas étonné, j’avais vu ses derniers matchs. On n’a pas trouvé les ressources."

"La victoire (de l’OM) est méritée, après quand je vois le penalty…"

Avec cette victoire, l'OM s'empare seul de la deuxième place au classement, et les Lensois sont chassés hors des places européennes. L'entraîneur du RC Lens regrette que son équipe ne se soit pas montrée plus efficace : "On a fait une deuxième mi-temps avec plus de justesse technique mais dans les 20 derniers mètres il en manquait beaucoup. Il aurait fallu égaliser sur nos deux occasions en fin de première mi-temps… avoir cette efficacité-là mais on ne l’a pas eue non plus."

Mais s'il reconnaît la supériorité de son adversaire, Franck Haise a tout de même des doutes sur le penalty accordé à l'OM suite à un léger contact entre Matteo Guendouzi et Facundo Medina dans la surface. Sur son compte Twitter, le RC Lens avait évoqué "un penalty qui fera parler". Pas plus tard qu'en conférence de presse, l'entraîneur lensois évoque le sujet : "La victoire (de l’OM) est méritée après quand je vois le penalty… Je m'interroge quand même beaucoup. Je le dis… parce que c’est normal que je le dise. Même si je dis d’abord que la victoire de Marseille est méritée." Amer, il critique l'usage de la vidéo par l'arbitre : "La VAR a une vraie utilité si on l’utilise à bon escient ou si les gens de la VAR prennent des décisions qui doivent être les leurs… maintenant voilà."

Son équipe s'était imposée 3-2 au Stade Vélodrome lors du match aller, mais Franck Haise estime qu'il a vu une équipe différente de celle qu'il a rencontrée il y a quatre mois : "Elle joue différemment, elle est très équilibrée. Elle a une très grosse maîtrise collective et en plus elle défend même quand elle mène. On n’a plus du tout trouvé la profondeur en deuxième période même si on avait des approches intéressantes dans les 25 derniers mètres… à part quelques situations c’était pas suffisamment intense et juste pour leur faire mal."