Lens-OM: le très grand coup des Lensois, qui "chicotent" les Marseillais et repassent deuxièmes de Ligue 1

Le choc européen entre Lens et Marseille a tourné à l'avantage des Sang & Or, vainqueur avec autorité des Marseillais à Bollaert (2-1) ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1. Le coup double pour les joueurs de Franck Haise, nouveaux dauphins du PSG.

Le stade Bollaert avait sorti ses habits de lumière pour une affiche aux allures de Ligue des champions. Et comme souvent cette saison, les supporters des Sang & Or ont été gâtés avant même le coup d’envoi, puisque les hommes de Franck Haise ont validé leur place en coupe d’Europe l’an prochain à la faveur de la défaite de Rennes sur la pelouse de Nice plus tôt dans l’après-midi.

Sur le terrain, le mano à mano entre les deux formations a été intense mais le dernier mot est revenu aux Lensois (2-1), dont l'efficacité a fait mettre les deux genoux à terre aux Marseillais, qui perdent gros lors de cette 34e journée, en tombant sur la troisième marche du podium, deux points derrière Lens, qui redevient dauphin du PSG à quatre journées de la fin du championnat.

>> Revivez Lens-OM

Coup d’éclat et Fofana

Ce duel qui sent bon l’Europe n’a pas mis longtemps à s’emballer. Meilleure équipe à l’extérieur cette saison, Marseille a bien cru climatiser Bollaert dès les premières minutes. À l’affût avec un contrôle approximatif de Danso, Alexis Sanchez pensait ouvrir le score, mais le Chilien a vu ses efforts stoppés par la VAR, qui a signalé une faute sur le défenseur lensois (8e). Cet avertissement a le mérite de réveiller le Racing et Seko Fofana, qui aurait pu inscrire l’un des buts du week-end si sa lourde frappe n’avait pas fracassé le poteau de Pau Lopez (22e).

Ce n’était que partie remise, puisque le capitaine lensois a de nouveau montré sa puissance en ouvrant le score d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface (41e). Un but important à un moment clé du match, d’autant qu’Igor Tudor a dû faire face à un coup dur en défense, avec la blessure de Samuel Gigot, obligé de céder sa place à Leonardo Balerdi à la demi-heure de jeu. Sur le front de l’attaque, Sanchez est apparu diminué, alors que Jordan Veretout a obligé Brice Samba à sortir une parade exceptionnelle pour permettre à Lens de virer en tête à la pause.

Sanchez blessé

Après Gigot, un nouveau coup dur a frappé l’OM, avec la sortie d’Alexis Sanchez, remplacé par Vitinha pour le début de la seconde période. Ce coup du sort a perturbé les ambitions marseillaises face à une arrière-garde lensoise toujours bien en place. Les hommes d'Igor Tudor ont tenté de percer le verrou sur coups de pieds arrêtés, mais ont attendu la 88e minute pour la réduction du score trop tardive de Dimitri Payet. En face, le réalisme des Sang & Or a fait la différence, notamment Loïs Openda, auteur de son 19e but de la saison sur une galette de Przemysław Frankowski (61e). Incisifs, les coéquipiers de Florian Sotoca ont continué d'attaquer pour enfoncer le clou, mais ont parfois fait les mauvais choix, à l'image de Fofana, qui a mal géré un trois contre un dans les dernières minutes. Pourtant, l'essentiel est ailleurs pour Lens, qui confirme son statut de meilleure équipe à domicile dans les cinq grands championnats.

Après Paris, Lyon, Rennes ou Monaco, Marseille perd aussi des plumes à Bollaert, où seuls Nice et Lille ont réussi à prendre des points. Cette solidité à domicile permet aux Lensois de croire un peu plus à une qualification directe pour la Ligue des champions. Il reste quatre matchs (réception de Reims et Ajaccio, déplacement à Lorient et Auxerre) pour concrétiser ce rêve. Avec deux points d'avance sur l'OM et trois de retard sur le PSG, qui se déplace à Troyes dimanche, tout est permis dans cette folle saison lensoise.