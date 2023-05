Lens-OM: le déplacement de Colette Cataldo, emblématique supportrice de 82 ans

Fondatrice des Dodgers, groupe de supporters marseillais du virage nord, Colette Cataldo (82 ans) a fait le long déplacement jusqu’à Lens avec sa famille pour supporter l’OM pour “une finale” dans la course à la Ligue des champions.

La grisaille du Pas-de-Calais n’a pas freiné les ambitions de Colette Cataldo. À 82 ans, la fondatrice des Dodgers, groupe de supporters marseillais du virage nord, n’aurait manqué le déplacement à Lens pour rien au monde. À bord d’un J9 en compagnie de son mari (85 ans) et de leurs enfants Corine et Christian, qui dirigent les Dodgers, Colette Cataldo a quitté Marseille à 1 heure du matin pour combler les quelque 800 kilomètres qui séparent les deux villes avant le choc de la 34e journée. Une évidence pour elle.

“Je voulais vraiment venir du fond du cœur car c’est comme une finale ce soir. J’en ai tellement vu des matchs au stade depuis 60 ans. Les voyages ça fatigue, mais j’ai voulu tester, on a été très bien accueillis par les Lensois, explique-t-elle au micro de RMC. Ici, ils ont toujours été sympas avec nous. Je dis toujours qu’il y a trois grands clubs en France: l’OM, Saint-Etienne et Lens. Ce sont les trois plus beaux.”

>> Suivez Lens-OM en direct

Un bon repas avant le choc

Habituée à sillonner l’Europe lors des 40 dernières années, Colette Cataldo garde un lien particulier avec son club de toujours, même si elle n’attend plus les joueurs à la sortie du bus pour leur faire la bise. ”Mon chouchou est Dimitri Payet. C’est l’homme préféré des Marseillais. Mais on les aime tous, du moment qu’ils font honneur à leur maillot", poursuit la fondatrice du groupe d’ultras.

Comme le veut la tradition, la famille Cataldo a partagé un bon repas à midi avec les Dodgers du nord de la France. De quoi rendre fière Colette avant d’aller donner de la voix dans les travées de Bollaert avec le millier de supporters marseillais pour le match de cette fin de saison, dont le coup d’envoi sera donné à 21 heures ce samedi.

Meilleure équipe à domicile, Lens compte un point de retard sur l’OM, meilleure formation à l’extérieur. Peu importe le scénario de ce choc de la 33e journée, Colette Cataldo ne traînera pas dans la ville artésienne et reprendra la route à bord de son J9, direction la Canebière. Et elle espère avec le sourire.