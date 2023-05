Lens-OM: pourquoi Alexis Sanchez a dû être remplacé dès la mi-temps

Meilleur buteur de l'OM cette saison, Alexis Sanchez n'a pu disputer que la première période face à Lens (2-1) samedi. La faute à un coup reçu derrière une cuisse.

Il a cédé sa place à la pause. Et aurait même pu sortir bien avant. Alexis Sanchez est rapidement apparu touché samedi soir lors du choc de la 34e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’OM (2-1) à Bollaert. Victime d’un coup reçu derrière une cuisse, le Chilien a dû être remplacé par Vitinha dès la mi-temps.

Le Portugais était déjà parti s’échauffer à la fin de la première demi-heure. Il a même un temps enfilé son maillot, pensant entrer en jeu à la 30e minute, avant que Sanchez ne décide de continuer un peu. Ce dernier s’est donc plaint d’un coup et le staff marseillais n’a pas souhaité prendre de risques. S’il est sorti par précaution, des examens seront pratiqués en début de semaine pour en savoir plus sur une éventuelle blessure.

Un but validé puis refusé

Une absence serait un gros coup dur pour l’OM dans le sprint final, au vu de ses statistiques (13 buts en championnat) et de son influence dans le jeu de son équipe, qui a perdu sa deuxième place après sa défaite à Lens. Aligné en pointe au coup d’envoi, avec Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi pour l’épauler, l’ancien du Barça et de l’Inter a bien cru ouvrir le score après seulement huit minutes.

Sur une passe en retrait de Facundo Medina, il a surgi pour chiper le ballon à Kevin Danso et trompé Brice Samba. Mais son but a finalement été annulé avec le VAR par Clément Turpin, qui a signalé une petite bousculade du Marseillais sur le défenseur lensois. Une décision qui a provoqué la colère d’Igor Tudor. "Alexis Sanchez m'a dit qu'il y avait but, que c'était licite, je le crois. J'ai regardé la vidéo et pour moi... je ne vois pas de faute, a réagi le coach marseillais en conférence de presse.

Battu pour la sixième fois de la saison en championnat, et privé également de Samuel Gigot, remplacé en première période par Leonardo Balerdi, Marseille pointe désormais au troisième rang, à deux points des Sang et Or.