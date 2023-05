EN DIRECT - Ligue 1: une prime de maintien mise en place à Nantes

"On était peut-être un peu trop « confiants » à un moment de la saison, on a peut-être un peu baissé le pied. Maintenant on doit trouver les solutions. On est tous dans la même galère, il faut se serrer les coudes, faire bloc ensemble. On a été capables de revenir de situations compliquées. Si on perd confiance maintenant, autant aller tout de suite en Ligue 2. On est fragiles mentalement, mais il faut se remobiliser", martèle ce vendredi en conférence de presse Samuel Moutoussamy, à deux jours d'un Nantes-Strasbourg capitale dans la course au maintien. Le FCN est aujourd'hui 17e et premier relégable.