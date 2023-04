OM: Rongier s'amuse du côté "un peu pénible" de Sanchez

Dans un entretien à Téléfoot, le milieu de l'OM Valentin Rongier a évoqué sa belle saison, mais aussi son coéquipier Alexis Sanchez. "C'est un peu un râleur", s'amuse-t-il, en soulignant toutefois le professionnalisme du Chilien.

Il replace ses partenaires, donne des consignes, il soupire, aussi, lève les bras, secoue la tête... S'il n'est pas le plus bavard devant la presse, Alexis Sanchez est particulièrement actif et vocal sur un terrain de foot. Et ses coéquipiers à l'OM l'ont découvert cette saison.

Dans un entretien diffusé ce dimanche par Téléfoot, sur TF1, le milieu phocéen Valentin Rongier s'est ainsi amusé du caractère bouillant de l'attaquant chilien, extrêmement précieux cette saison. "C’est un leader, un leader technique, c’est un mec qui ne veut jamais perdre, on est très content de l’avoir avec nous, a d'abord confié l'ancien Nantais. Parfois il est un peu pénible (sourire), parce qu’il n’aime pas qu’on lui rentre dedans, il n’aime pas qu’on lui fasse des reproches. C’est un peu un râleur. Il ne serait pas bien s’il ne râlait pas. Mais c’est clair que c’est un grand professionnel."

Les Bleus ? "Ce serait une énorme fierté"

Au cours de l'interview, Rongier a également évoqué sa propre saison, très aboutie sur un plan personnel. "Est-ce que je réalise ma meilleure saison ? Je pense que oui, parce que j’estime être régulier, j’ai beaucoup de temps de jeu, et j’essaye de rendre au coach la confiance qu’il me donne, explique-t-il. Je pense que je suis encore plus concentré qu’avant sur le terrain."

De quoi se rendre indispensable à l'OM, à la lutte pour la deuxième place en Ligue 1. Mais malgré ses prestations, Rongier (28 ans) n'a pas (encore ?) été appelé par Didier Deschamps en équipe de France, contrairement à ses partenaires Jordan Veretout ou Mattéo Guendouzi. Que lui manque-t-il, selon lui ? "Franchement, je ne sais pas, glisse-t-il. On m’en a souvent parlé pendant les derniers mois. Parce que le niveau que l’OM affichait était bon, que j’étais capitaine de cette équipe. Je ne vais pas le cacher, ce serait une énorme fierté d’être appelé en équipe de France. Maintenant ce qui m’importe c’est l’équipe, et nos objectifs ensemble. Si on les atteint, je me dis que ça m’aidera peut-être à taper un peu plus à la porte des Bleus..."