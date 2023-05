Lens-OM: "S'il a des couilles...", Tudor s'en prend à l'arbitrage de Turpin à propos de Medina

S'il a parlé d'un match équilibré et ne semblait pas outré par la victoire de Lens contre l'OM (2-1) ce samedi, dans le choc de la 34e journée de Ligue 1, Igor Tudor ne digère pas un point: l'arbitrage de Clément Turpin concernant Facundo Medina.

Igor Tudor n'avait ni la tête ni le verbe des bons jours ce samedi soir en conférence de presse, après la défaite de l'OM sur la pelouse de Lens (2-1) dans le choc de la 34e journée de Ligue 1. Ce revers voit les Lensois doubler les Marseillais pour s'emparer de la deuxième place du classement, celle qui envoie une deuxième équipe en phase de poules de la prochaine Ligue des champions.

Mais au delà du résultat, le coach des Phocéens n'était pas content de l'arbitrage. D'abord sur le but d'Alexis Sanchez (8e minute), finalement refusé après révision du VAR, alors que Clément Turpin l'avait au départ validé. L'assistance vidéo a considéré que le Chilien avait fait faute sur Kevin Danso, en lui percutant les jambe avant de placer son coude sur le dos de son adversaire.

"Il n'a pas eu le courage de donner le deuxième jaune à Medina"

"Alexis Sanchez m'a dit qu'il y avait but, que c'était licite, je le crois. J'ai regardé la vidéo et pour moi... je ne vois pas de faute", estime Igor Tudor en conférence de presse. Mais c'est une autre action qui lui reste en travers de la gorge: une faute de Facundo Medina sur Chancel Mbemba, non sanctionné. Pour Tudor, le Lensois aurait mérité un deuxième jaune, après en avoir pris un premier sur un moment de tension avec les staffs le long de la ligne de touche à la 24e minute.

"Les détails font la différence. C'est le football. Les Lensois ont poussé fort, nous aussi. On a concédé un but sur corner. Ils ont eux des opportunités, nous en avons eu aussi. Un détail, c'est le deuxième carton jaune pour Medina, insiste le technicien de l'OM. Je l'ai dit à cet arbitre à la mi-temps. Je lui ai dit qu'il avait eu le courage - et je dis bien courage - d'invalider le but (de Sanchez) mais qu'il n'avait pas eu le courage de donner le deuxième jaune à Medina. S'il a des couilles, il doit en avoir aussi pour ça."