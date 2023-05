Lens-OM: "Ramener Lens en Europe, c'est une grosse fierté", l'émotion de Franck Haise

Lens, déjà assuré avant le coup d'envoi de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine, a fait un pas de plus vers une participation en Ligue des champions en battant l'OM ce samedi (2-1). Une vraie fierté pour le coach lensois Franck Haise.

Avant le coup d'envoi, les Lensois le savaient: une place en coupe d'Europe les attend la saison prochaine. Ligue des champions? Ligue Europa? Conference League? Rien n'est déterminé... même si la qualification pour la C1 est entre leurs mains. Car la victoire contre l'OM ce samedi (2-1), dans le choc de la 34e journée de Ligue 1, permet à Lens de reprendre la place de dauphin du PSG.

"On savait qu'il y aurait beaucoup d'intensité, que ça pourrait amener un peu de déchet, c'est aussi ce style très particulier de l'OM et nous, on est restés dans notre style. On sait avoir de gros moments d'intensité et, à d'autres moments, défendre un peu plus bas et on l'a bien fait. On sentait qu'après cette première demi-heure, même si Marseille était très très entreprenant, on défendait intelligemment. Il fallait aussi des éléments pour faire reculer cette équipe, la faire douter", raconte Franck Haise après le match.

"Il y a trois ans, on était en Ligue 2"

Lens est de retour en coupe d'Europe: "C'était la fin de ma causerie avant le match puisqu'on était déjà qualifiés, répond le coach des Sang et Or. J'ai fini par les féliciter avant le match mais je leur ai aussi dit qu'on devait continuer à être ambitieux, mais j'avais pas besoin de leur dire. Et on avait un beau match pour ça, un très beau match pour ça. Il y a trois ans, on était en Ligue 2, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de travail de réalisé. Ramener Lens en Europe, c'est une grosse fierté."

De quoi songer à mettre la pression au PSG pour le titre de champion de France? Après tout, les Parisiens ne sont qu'à trois points, en attendant leur résultat dimanche à trois. "Non, je pense que Paris sera champion", répond Franck Haise. Pour l'instant, l'Europe suffit au bonheur lensois.