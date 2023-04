Mercato: en feu avec Lens, Openda plaît à Arsenal pour la saison prochaine

En quête d'un attaquant capable de concurrencer Gabriel Jesus, Arsenal s'intéresse de près à Loïs Openda, selon la presse anglaise. Le buteur du RC Lens plaît aussi à Aston Villa.

Le téléphone de son agent risque de chauffer tout l’été. Auteur de dix-sept buts et trois passes décisives cette saison en championnat, Loïs Openda peut s’attendre à être courtisé par les plus grands clubs européens. A en croire les informations du Daily Mail, Arsenal s’est ainsi positionné sur l’attaquant belge de 23 ans.

Les Gunners, balayés par Manchester City (4-1) mercredi à l'Etihad Stadium mais toujours leaders de Premier League, cherchent un buteur capable d’être la doublure de Gabriel Jesus, voire de concurrencer le Brésilien la saison prochaine. Mikel Arteta estime qu’il ne peut s’appuyer sur le seul Eddie Nketiah. Ni sur Folarin Balogun, qui reviendra en juillet - avant d'être revendu ? - après son prêt plus que réussi à Reims.

Aston Villa aussi sur le coup

D’après le Daily Mail, Openda intéresserait aussi Aston Villa, qui aimerait l’associer à l’Anglais Ollie Watkins (14 buts cette saison en Premier League). Sauf que les Sang et Or n’ont a priori aucune intention de se séparer de leur numéro 11, acheté l’été dernier au Club Bruges pour près de 10 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2027, le principal intéressé semble lui aussi prêt à poursuivre sa progression dans le Nord.

"Je me sens bien ici. J'ai envie de faire quelque chose de magnifique avec ce club pour pouvoir le qualifier en Ligue des champions et pouvoir aussi participer à cette campagne-là avec ce club", confiait-il début avril au micro de Téléfoot. Troisième de Ligue 1 et donc bien parti pour retrouver la scène européenne, Lens se déplacera à Toulouse mardi (21h) pour la 33e journée.