Lens: Seko Fofana nommé meilleur joueur de Ligue 1 en septembre

Nommé avec Lucas Paqueta et Amine Gouiri, c’est Seko Fofana qui a été élu meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Performant avec le RC Lens, l’Ivoirien succède à Kylian Mbappé désigné en août.

Auteur de trois buts en dix matchs depuis le début de la saison, Seko Fofana (26 ans) a été ce jeudi nommé meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Après une première saison avec Lens flamboyante, le milieu de terrain a continué sur sa lancée. Brillant par son volume de jeu, ce n’est pas un hasard si le RC Lens est aujourd’hui deuxième du championnat à onze points du PSG.

Pour cette distinction, Fofana qui a récolté 42% des votes était en concurrence avec le Lyonnais Lucas Paqueta (28% des suffrages) et le Niçois Amine Gouiri (30% des suffrages). Si le Lensois poursuit sur cette lancée, nul doute que de nombreux clubs européens viendront frapper à la porte des Nordistes pour s’attacher ses services.

"Il fait partie de nos tops joueurs"

Si l’ancien joueur de Bastia fait profiter la Ligue 1 de ses qualités, ce sont surtout les Lensois qui se régalent de voir leur coéquipier briller. Il y a quelques semaines après la victoire de Lens 3-2 face à Marseille, son coéquipier Jean-Louis Leca ne s'était pas montré avare en éloges pour Seko Fofana: "On sait qu'il fait partie de nos top joueurs. Pour gagner au Vélodrome, il faut avoir une grande équipe et on a été emmené par un grand capitaine. Seko tire l'équipe vers le haut", a-t-il déclaré.

De plus, l’actuel dauphin du PSG pourra compter sur la fraîcheur de son joueur pendant un certain moment, puisque le milieu de terrain a décidé de prioriser son club au détriment de la sélection nationale ivoirienne.