Le Vestiaire spécial RC Lens: l'intégrale de l'émission RMC Sport

L'émission culte "Le Vestiaire" signe son grand retour sur RMC Sport avec un épisode consacré au RC Lens. Entre anecdotes et surprises, six joueurs phares du club nordiste ont accepté de se confier dans cette émission introspective et authentique. A (re)voir en intégralité sur le site de RMC Sport.

L'émission culte de RMC Sport est de retour. Pour sa première de la saison, Le Vestiaire a choisi de faire escale dans le vestiaire du RC Lens, une équipe qui n’en finit plus d’étonner. Septièmes de Ligue 1 la saison dernière en étant promus, les Sang et Or ont misé sur la stabilité cet été et continuent d’impressionner, boostés par un public toujours aussi fidèle et ravi de retrouver les tribunes du stade Bollaert après de longs mois de privation. Sans complexe, ils occupent actuellement la deuxième place au classement, à neuf longueurs du PSG mais devant l’OM, Nice, Angers, l’OL ou encore Rennes.

Révélations et anecdotes

Le Vestiaire, avec cette année Flora Moussy à la voix off, a donné les clés à six joueurs phares du club nordiste : le gardien Jean-Louis Leca, le taulier Yannick Cahuzac, le piston Jonathan Clauss, la pièce maîtresse Seko Fofana, le meneur de jeu Gaël Kakuta et l’avant-centre Florian Sotoca. Pour une heure d’anecdotes, de révélations et de petites histoires sur la vie du RC Lens et du championnat de France.

L’occasion d’en savoir plus, notamment, sur la méthode Franck Haise et les ambitions de Clauss, que beaucoup aimeraient voir en équipe de France.

Diffusé dimanche dernier sur RMC Sport 1, cet épisode du Vestiaire est à voir ou revoir en intégralité, gratuitement, dans la vidéo ci-dessus. Il est aussi disponible en podcast sur le site et l’application RMC ainsi que sur l'ensemble des plateformes de streaming (Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google).

