Ligue 1: après Lens, des supportrices de Lille dénoncent des cas de harcèlement en ligne

Après les témoignages des supportrices du RC Lens, des fans du LOSC ont dénoncé auprès de La Voix du Nord le harcèlement en ligne dont elles sont victimes.

Après Lens, Lille. Au lendemain de la prise de parole des supportrices des Sang & Or, dénonçant des cas d'agressions et de harcèlement sexuel, leurs homologues du LOSC ont dénoncé du harcèlement en ligne dans les colonnes de La Voix du Nord. Certaines ont reçu des messages offensant sur les réseaux sociaux. "Les premiers messages de ce type que j’ai reçu, j’étais encore mineure. Au début, un supporter du LOSC vient me parler normalement sur Instagram, je réponds... Et là, du jour au lendemain, je reçois une photo de son sexe, avec une demande pour que j’en envoie une aussi", explique l'une d'entre elles.

"Des détraqués il y en a partout"

Des messages qui ne datent pas d'hier, comme l'explique cette supportrice, déjà apostrophée par un autre homme lors du match de Ligue des champions face à Chelsea. "J’avais posté une photo de moi avec le maillot du LOSC, où j’étais accompagnée de ma mère. Là encore, la discussion commence normalement, et puis il me parle de ma poitrine. Ensuite, il me demande si je vais au stade, dans quelle tribune je vais [...] Des détraqués il y en a partout, alors que je vais au stade pour supporter mon club, pas pour me faire harceler."

Un témoignage non isolé, puisque de nombreuses supportrices des Dogues ne se sentent plus en sécurité pour aller au stade seules. "Avoir besoin de quelqu’un pour faire quelque chose m’écœure, mais je ne peux pas aller au stade seule et être en sécurité, confie de son côté Fiona, qui reçoit des messages pouvant lui "provoquer une crise d’angoisse" comme "t’as des gros seins, j’aimerais les toucher".