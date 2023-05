Ligue 1: Auxerre sanctionné pour une banderole contre le Qatar

La commission de discipline de la LFP a infligé une amende à l'AJ Auxerre, sanctionnant la banderole déployée par des ultras de l'AJA lors du match face au PSG le 21 mai.

C’est un message qui n’a pas vraiment plu à la Ligue de football professionnel. Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner l’AJ Auxerre en raison d’une banderole déployée lors de la défaite (2-1) face au PSG le 21 mai, à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1.

Auxerre risquait un huis clos partiel

"Si Paris est la ville symbole de la liberté... Le PSG est le club symbole de la dictature : remember Boycott Qatar2022", pouvait-on lire sur cette bâche affichée par des ultras auxerrois dans une tribune de l'Abbé-Deschamps, au cours de la seconde période. Le club bourguignon, qui pouvait craindre un huis clos partiel, a finalement écopé d’une amende ferme de 20.000 euros.

Actuels 16es de Ligue 1 et donc premiers non relégables, les hommes de Christophe Pélissier recevront le RC Lens samedi (21h) pour la 38e et dernière journée de championnat. Ils comptent deux points d’avance sur le FC Nantes, qui accueillera dans le même temps son voisin angevin. A noter que la différence de buts est pour le moment à l'avantage des Canaris (-19 contre -26 pour l'AJA).

"Ce serait encore plus beau de fêter le maintien devant notre public. Tout le monde dit que Nantes a un meilleur calendrier car ils reçoivent le dernier alors que nous nous allons affronter l'une des meilleures équipes de France mais il faut être prêt pour cet exploit. Il faudra gagner pour ne pas être dépendant du résultat de Nantes", a martelé Pélissier après le nul obtenu à Toulouse (1-1) samedi dernier.