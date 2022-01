Ligue 1: Ben Yedder assure le show à Monaco, Strasbourg renverse Montpellier

Il a fallu une période et l'entrée en jeu de Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé, pour que Monaco vienne à bout de Clermont (4-0) ce dimanche, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Metz s'est imposé à Reims (1-0), tandis que Lorient et Angers se sont neutralisés (0-0).

Une entrée en matière spectaculaire pour Clement avec Monaco

Monaco n’a pas toujours été transcendant dans le jeu, loin de là, mais le club de la Principauté a assuré le spectacle pour la première de Philippe Clement sur le banc de l’ASM à domicile. Grâce notamment à un doublé de Wissam Ben Yedder, et aux changements impulsés par son nouvel entraîneur, Monaco s’est largement imposé face à Clermont (4-0). Décisif sur trois des quatre buts de son équipe, Caio Henrique a lui aussi réalisé une superbe prestation.

Aligné derrière l'attaquant au coup d’envoi, le Brésilien est repassé dans le couloir gauche au retour des vestiaires, dans un rôle plus traditionnel pour lui sur le terrain. Décevant en 10, Caio Henrique s'est trouvé à l'origine de l'ouverture du score du jeune Sofiane Diop, à la réception d'une passe sensationnelle de Jean Lucas. Monaco est 5e au classement.

Strasbourg tient sa revanche

Deux semaines après leur 16e de Coupe de France, Strasbourg et Montpellier se retrouvaient en championnat ce dimanche, lors de la 21e journée de Ligue 1. Le 2 janvier, les Montpelliérains s'étaient qualifiés en s'imposant 1-0 à La Mosson. Cette fois-ci, Strasbourg a pris sa revanche en inversant le cours du match en seconde période. Surpris par la bonne entame des Pailladins, le Racing s’est longtemps heurté à la défense héroïque du MHSC.

Mais les changements de Julien Stéphan ont finalement porté leurs fruits dans un contexte favorable, après l’expulsion sévère de Wahi en seconde période. Majeed Waris a inscrit son premier but de la saison en Ligue 1, mettant ainsi fin à une anomalie. Le second but, signé Thomasson, puis le troisième, de Kevin Gameiro, offraient la victoire à Strasbourg en même temps qu’ils mettaient fin à une bonne série de Montpellier, qui restait sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Angers résiste aux Merlus

Pas de vainqueur entre Lorient et Angers (0-0), qui a joué en infériorité numérique après l’exclusion de Doumbia dès la 13e minute de jeu. Réduit à dix alors qu’il avait pris les choses en main dans cette partie, le SCO a essayé de produire du jeu sans toutefois parvenir à marquer. Le carton rouge adressé à Doumbia a permis aux Merlus de sortir la tête de l’eau.

Lorient a alors commencé à pousser et à se montrer dangereux, terminant la rencontre avec un total de 14 tirs (4 cadrés), contre 5 pour le SCO (aucun tir cadré). Éliminé de Coupe de France en décembre et au repos forcé la semaine dernière à cause de nombreux cas de Covid, Angers peut se satisfaire d’avoir pris quatre points sur six dans cette double confrontation, qui plus est avec un effectif considérablement bouleversé ce week-end.

Metz sabre le champagne

Le FC Metz, dont l’effectif est décimé en ce début d’année, avec 13 joueurs absents dont 7 éléments retenus par la CAN, a réalisé un gros coup en allant s’imposer (1-0) à Reims. Dominés à l'entame de cette rencontre, les Grenats ont progressivement pris le dessus. La récompense est intervenue à l'heure de jeu avec l'ouverture du score d'Ibrahima Niane (61e). Le Sénégalais a créé d'énormes différences en seconde période, multipliant les fulgurances en fin de match.

Sonnés par l'ouverture du score messine, alors qu le match était plutôt équilibre jusque là, les Rémois ne sont pas parvenus à se remobiliser, même si Mbuku a bien failli arracher l'égalisation d'une splendide bicyclette du pied gauche. Ce succès inespéré permet à Metz de grappiller quelques points et de remonter à la 15e place au classement.