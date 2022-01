Monaco: "La mentalité, on l'a", juge Clement après sa première à Nantes

Pour la première de Philippe Clement sur le banc de touche, Monaco n'a pas réussi à s'imposer (0-0) lors de son déplacement à Nantes, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. En conférence de presse, le technicien belge a noté les points positifs après quatre jours de travail avec ses joueurs.

Nommé lundi sur le banc de l'AS Monaco, en remplacement de Niko Kovac, Philippe Clement n'a logiquement pas encore imposé sa patte sur son équipe. Ce dimanche, le club de la Principauté a concédé le nul lors de son déplacement à Nantes (0-0), pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 et pour la première du technicien belge.

Après une dernière expérience avec le Club Bruges, qui l'a libéré, Philippe Clement découvre la Ligue 1, lui qui avait passé jusqu'ici l'ensemble de sa carrière au "plat pays". Privée de plusieurs joueurs dont Axel Disasi ou Wissam Ben Yedder, l'AS Monaco a réalisé une belle entame face aux Nantais, avant de baisser de rythme.

"On veut toujours gagner. Les joueurs ont la même mentalité. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui voulait ça pendant tout le match. Nous avons bien commencé, avec beaucoup de courses, du jeu, mais pas de but. Le match aurait été différent si on avait marqué sur la première frappe de Sofiane (Diop, 5e). Après, les circonstances n'ont pas été idéales (deux défenseurs blessés en première période), a jugé Philippe Clement en conférence de presse. Notre tempo est un peu retombé. Nantes a eu quelques occasions."

"Pour le podium, on ne doit pas calculer maintenant"

Titulaire en l'absence de Ben Yedder, Kevin Volland a été remplacé après l'heure de jeune par Myron Boadu. Si le buteur néerlandais a eu une franche occasion de but, il a été sorti en fin de match, en raison d'une blessure, laissant ses coéquipiers à 10. "J'ai remplacé deux joueurs pour donner plus d'énergie, cela a donné une très grande occasion avec Myron (Boadu, 77e) quelques minutes après. Mais ensuite il a été blessé et ça a été difficile. Mais la mentalité est restée, a positivé Philippe Clement. Donc la mentalité on l'a. Maintenant, il reste la qualité de jouer en avant, d'avoir des automatismes en attaque. On doit en créer plus mais on n'a eu que 4 jours de travail."

Au classement, l'AS Monaco stationne à la septième place, avec 30 points, gardant un point d'avance sur son adversaire du jour. Mais des concurrents aux places européennes comme Lens, Nice et l'OM ont gagné dans le même temps ce week-end. "Pour le podium, on ne doit pas calculer maintenant. On doit se concentrer pour s'améliorer offensivement et défensivement, jouer avec un tempo élevé", a lancé le nouveau coach monégasque. Philippe Clement aura une semaine désormais pour préparer le prochain rendez-vous, avec la réception en championnat dimanche prochain de Clermont.