Ligue 1: Bordeaux et Angers maintenus par la commission d'appel de la DNCG

Soulagement pour les deux clubs de Ligue 1 qui avaient été rétrogradés en Ligue 2 en première instance. Bordeaux et Angers sont maintenus dans l'élite par la commission d'appel de la DNCG.

Après l’attente, le soulagement. Dans le viseur de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), rétrogradés administrativement et temporairement en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux et Angers SCO étaient attendus pour présenter leur projet ce lundi. Les deux dossiers respectivement présentés à 10 heures par Saïd Chabane et Philippe Caillot côté angevin, puis à 17 heures par le nouveau propriétaire Gérard Lopez et le président précédent, Frédéric Longuépée, côté girondin, ont visiblement rassuré les instances.

La commission d'appel de la DNCG a ainsi accordé aux deux clubs leur intégration à la Ligue 1 la saison prochaine. Si le président du SCO, Saïd Chabane, a été le premier à officialiser la nouvelle sur les réseaux sociaux ("Longue vie en Ligue 1", a-t-il tweeté), le nouveau patron bordelais Gérard Lopez s’est lui fendu d’un communiqué de presse envoyé ce lundi dans la soirée.

Lopez: "Un grand jour pour les Girondins"

"Le club est sauvé ! C’est une immense joie que je partage avec tous ceux qui nous ont soutenus dans ce projet et qui se sont battus pour sauver ce grand club, a écrit l’ancien président du LOSC. C’est un grand jour pour les Girondins, et nous allons maintenant nous atteler à mettre en place ce projet sportif et économique validé ce soir. (…) Une nouvelle page de l’histoire du club s’ouvre maintenant, et nous allons l'écrire tous ensemble."

Le club bordelais indique que, conformément au projet présenté par Gérard Lopez, cette décision rendue en appel par la DNCG s’accompagne de "mesures de maîtrise de la masse salariale du club (fixer un plafond à ses salaires durant la saison, une mesure courante, ndlr), ainsi que d’une obligation de procéder à la vente de joueurs avant toute acquisition".

Au moment de présenter son budget prévisionnel, le SCO a notamment rassuré quant au versement sur son compte des 8,5 millions d’euros promis par Wolverhampton concernant le transfert de Rayan Aït-Nouri. Officiellement maintenus en Ligue 1, Bordeaux et Angers peuvent respirer et pourront donc débuter leur saison le 8 août prochain face à Clermont et Strasbourg.