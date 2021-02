Ligue 1: changement d’horaire pour le match du dimanche 17h

La LFP a annoncé un nouveau changement d’horaire sur la programmation des matchs de Ligue 1. Le coup d’envoi de la rencontre du dimanche 17h sera donné cinq minutes plus tard, désormais.

Encore un changement sur les horaires des matchs de Ligue 1. Mais il est léger, cette fois-ci. La Ligue de football professionnel a annoncé ce vendredi le décalage de cinq minutes des rencontres du dimanche 17h. Elles auront désormais lieu à 17h05, "à la demande du groupe Canal +". "Cette décision s’applique jusqu’à la fin de la saison 2020-2021, et donc dès ce dimanche à l’occasion de la rencontre LOSC Lille – Stade Brestois 29", ajoute la LFP. Quarante-huit heures plus tôt, la Ligue avait acté une modification plus importante, en passant le match du samedi 21h au samedi 13h, déjà pour satisfaire l’unique diffuseur, à partir de la 26e journée.

Ligue 1 : le programme de la 25e journée

Samedi 13 février

17h : PSG-Nice

19h : Reims-Lens

21h : OL-Montpellier

Dimanche 14 février

13h : Monaco-Lorient

15h : Angers-Nantes, Dijon-Nîmes, Metz-Strasbourg, Rennes-St-Etienne

17h05 : Lille-Brest

21h : Bordeaux-OM

Ligue 1 : le programme de la 26e journée

Vendredi 19 février

21h : Brest-OL

Samedi 20 février

13h : St-Etienne-Reims

17h : Nantes-OM

Dimanche 21 février

13h : Montpellier-Rennes

15h : Lens-Dijon, Nice-Metz, Nîmes-Bordeaux, Strasbourg-Angers

17h05 : Lorient-Lille

21h : PSG-Monaco

Ligue 1 : le programme de la 27e journée

Vendredi 26 février

21h : Rennes-Nice

Samedi 27 février

13h : Bordeaux-Metz

17h : Dijon-PSG

Dimanche 28 février

13h : Monaco-Brest

15h : Angers-Lens, Lorient-St-Etienne, Nîmes-Nantes, Reims-Montpellier

17h05 : Lille-Strasbourg

21h : OM-OL