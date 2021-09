Ligue 1: des arbitres portugais pour Bordeaux-Lens dimanche

L’accord entre les Fédération française et portugaise de football conclu en avril dernier va aboutir ce week-end, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1: des arbitres portugais officieront lors de la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le RC Lens.

C’est inédit: des arbitres portugais seront au sifflet lors d'un match de la cinquième journée de Ligue 1. Luis Godinho l'arbitre central, sera épaulé par Rui Texeira et Bruno Jesus. Ils officieront lors de la rencontre entre Bordeaux et Lens, dimanche à 15h.



Dans le sens inverse, Willy Delajod a été sélectionné pour officier en tant qu'arbitre central lors de la rencontre portugaise entre Paços Ferreira et Braga, qui aura lieu le samedi à 16h30. Benjamin Pages et Philippe Jeanne seront à la touche, Eric Wattellier et Alexandre Castro à la vidéo.

Un accord de coopération entre les Fédérations

En avril dernier, la Fédération française de football (FFF) a annoncé la signature d’un accord de coopération dans le domaine de l’arbitrage pour la saison 2021-2022 avec la Fédération portugaise. "L’accord prévoit l’échange d’arbitres pour les championnats d’élite des deux pays. Cela concerne en particulier les officiels récemment promus arbitres FIFA ou ayant le potentiel d’intégrer la liste internationale", a expliqué la FFF dans un communiqué.



Éric Borghini, président de la Commission fédérale des arbitres, estime que cet accord permettra aux arbitres français de progresser afin d’atteindre le niveau international avec plus d’expérience: "Depuis de nombreuses années, la Fédération Française de Football déploie des moyens importants pour mettre ses arbitres d’élite dans les meilleures conditions de préparation et performance. La collaboration avec la fédération portugaise s’inscrit dans la démarche d’excellence impulsée par la FFF au profit de l’arbitrage."



José Fontelas Gomes, président de la Commission des arbitres à la Fédération portugaise de Football, rejoint son homologue français sur les objectifs: "Notre objectif est de mettre les arbitres dans les meilleures conditions afin de contribuer à leur évolution, notamment en termes de formation, de connaissance, de maîtrise de la technologie ou d’autres dimensions essentielles. Ainsi, l’opportunité que cet échange propose sur le plan de l’expérience internationale est très importante pour l’apprentissage de nos arbitres", explique-t-il. Le premier échange aura donc lieu ce week-end lors de la cinquième journée de Ligue 1 et devrait se reproduire durant la saison.