Ligue 1 en direct: Galtier alerte ses joueurs avant le déplacement à Angers

Christophe Galtier a également souligné les difficultés de l'OGC Nice à l'extérieur cette saison avant de se déplacer à Angers.

"Si on prend comme repère Troyes (défaite 1-0), on n’a pas besoin de se déplacer. On n’y va pas, on fait des économies et on laisse les trois points à Angers, ironise-t-il. Maintenant, si on a comme repère certains matchs à l’extérieur comme à Saint-Etienne ou Nantes, (…) ça sera plus intéressant. Il y a ce qu’on va vouloir mettre dans le match et surtout quelle histoire on va vouloir donner à ce match. Est-ce que ça va ressembler à Lorient (0-1) et Troyes ou à Nantes (2-0) et Saint-Etienne (3-0)?".