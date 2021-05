Ligue 1: l’équipe type de la saison de Rothen

Jérôme Rothen a dévoilé ce lundi dans l'After, sur RMC, son onze-type de la saison de Ligue 1. Une équipe très différente de celle élaborée par les joueurs eux-mêmes. Avec quatre Lillois, deux Parisiens et deux Monégasques.

Au lendemain de la fin du championnat, l’heure est au bilan. Et Jérôme Rothen en a profité pour se prêter au jeu de l’équipe-type. Notre consultant RMC Sport s’est creusé la tête pour mettre en place son onze de la saison en Ligue 1. Une formation très différente de celle élaborée par les joueurs eux-mêmes. On y retrouve le Lillois Mike Maignan, préféré à Keylor Navas dans les buts. Le Lensois Jonathan Clauss occupe le couloir droit de la défense, alors que le Brestois Romain Perraud est à gauche.

Un duo d'attaque Mbappé-Yilmaz

La charnière centrale se compose de deux tauliers avec Marquinhos (PSG) et José Fonte (Lille). Aurélien Tchouaméni (Monaco) et Benjamin André (Lille) se retrouvent dans l’entrejeu, derrière un quatuor très offensif, composé de Memphis Depay (OL), Kevin Volland (Monaco), Burak Yilmaz (Lille) et Kylian Mbappé (PSG).

L’équipe-type de Jérôme Rothen:

Maignan – Clauss, Marquinhos, Fonte, Perraud – André, Tchouaméni – Depay, Volland, Mbappé, Yilmaz

Équipe type L1 Rothen © RMC Sport

Kevin Diaz a également planché pour établir son équipe type. Et notre consultant RMC Sport a opté pour un onze proche de celui de Jérôme Rothen. Avec Reinildo (Lille) en latéral gauche à la place de Romain Perraud. Et Lucas Paqueta (OL) en meneur de jeu, derrière un trio d’attaque sans Kevin Volland.

L’équipe-type de Kevin Diaz:

Maignan - Clauss, Marquinhos, Fonte, Reinildo - André, Tchouaméni, Paqueta – Depay, Mbappé, Yilmaz