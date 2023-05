Ligue 1: la LFP et les clubs mobilisés pour lutter contre l’homophobie ce week-end

La Ligue de football professionnel et les clubs français vont sensibiliser le public à la lutte contre l’homophobie à travers de nombreuses actions organisées ce week-end en marge de la 35e journée de Ligue 1.

La journée mondiale contre l’homophobie est prévue la semaine prochaine, mercredi 17 mai. Mais le football français va se mobiliser quelques jours avant. Pour la cinquième année consécutive, la Ligue de football professionnel et les clubs français vont mettre en place de nombreuses actions pour sensibiliser le public, ce week-end, en marge de la 35e journée de Ligue 1.

"Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot". C’est le slogan de la campagne qui sera menée sur les terrains et sur les plateformes digitales. Toutes les équipes joueront avec un maillot dédié et, pour la troisième année consécutive, un flocage arc-en-ciel, dans le but d’afficher "un message de diversité, d’espoir et d’amour". La LFP va également colorer les logos de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en arc-en-ciel, tout comme le drapeau des compétitions lors des protocoles de match.

Les entraîneurs et les arbitres avec un brassard spécial

Avant les rencontres, les joueurs et les arbitres se réuniront autour d’une affiche avec le slogan "Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot". Les entraîneurs, arbitres et délégués, afficheront également leur soutien en portant un brassard arc-en-ciel. Des films de sensibilisation seront diffusés sur les réseaux de la LFP et des maillots seront vendus aux enchères au profit d’associant luttant contre l’homophobie.