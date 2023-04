La LFP lance un plan carbone pour le Trophée des champions organisé... à Bangkok

La Ligue de football professionnel (LFP) lance un plan pour réduire l’empreinte carbone du Trophée des champions traditionnellement organisé à l’étranger, comme cela sera le cas l’été prochain à Bangkok (Thaïlande).

La LFP défend son approche écologiste malgré l’organisation d’un match à plus de 9.000 kilomètres de Paris. Dans un communiqué publié ce mercredi, l’instance lance un plan carbone autour du Trophée des champions qui aura lieu à Bangkok l’été prochain entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Hormis une exception en 2020 (Lens), la rencontre est délocalisée chaque année à l’étranger depuis 2009 (Canada, Maroc, Etats-Unis, Gabon, Chine, Autriche, Israël). Ce qui provoque le mécontentement des supporters des équipes engagées mais aussi les critiques pour cette aberration écologique.

Des voyages limités en amont du match

La LFP se défend derrière la nécessité de faire briller le football français à l’étranger. Elle juge indispensable la tenue de cette rencontre loin de France et agit, cette année, pour le climat. "Dans le cadre de sa stratégie RSE (responsabilité sociétale des entreprises, ndlr), et en plus des efforts de réductions de son empreinte carbone, la LFP va participer à un projet de reboisement géré par la Société Forestière et ainsi contribuer à la restauration d’un puits de carbone", indique le communiqué.

La Ligue s’engage également à faire des efforts pour "minimiser l’empreinte carbone de cet événement" avec une réduction du nombre de repérages réalisés en amont de l’événement, une rationalisation du nombre de personnes mobilisées lors de l’événement et une préférence pour des vols réguliers et des compagnies aériennes engagées dans des programmes de contribution carbone.

La Ligue annonce enfin qu’elle financera le projet Saint-Paul de reconstitution d’un massif incendié en 2021 à Mimizan dans le département des Landes. "Dans ce cadre, 21 900 arbres seront replantés sur une superficie de 17,53 hectares, poursuit le communiqué. À travers sa contribution, la LFP aura permis la séquestration de 2 720 tonnes eqCO2 sur 30 ans. Une partie des travaux sera réalisée par une entreprise d’aide à l’emploi de personne en situation de handicap (ESAT), localisée à proximité (25km) du chantier."