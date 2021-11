Ligue 1: la très bonne raison pour laquelle les clubs ont remplacé leurs logos

Pour la journée internationale des droits de l'enfant, la LFP, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont lancé une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Une initiative est aussi prévue lors des matchs de ce week-end.

Vous l'avez peut-être remarqué en ce 18 novembre sur les réseaux sociaux: des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont remplacé leur logo officiel par un dessin de leur blason. Ce changement sert à sensibiliser le monde du football à la protection des droits de l'enfant. À l'occasion de la journée internationale consacrée à cette lutte, la Ligue de football professionnel et ses 40 clubs de L1 et de L2 se sont engagés avec la CNAPE, la fédération des associations de protection de l’enfant sur l'ensemble du territoire français.

"Le football professionnel souhaite montrer aux enfants en difficulté qu’ils ne sont pas seuls. À travers cette journée dédiée, il s’agit de leur montrer que nous sommes tous engagés à leurs côtés pour les accompagner et les soutenir dans leur parcours de vie", indique la LFP.

Avec cette mobilisation, le football français rappelle que le numéro 119 permet à un enfant de se déclarer en danger, ou à quiconque d'alerter sur la situation d'un enfant en danger. Ce numéro d'appel est confidentiel, gratuit et ouvert tous les jours 24h/24.

Un tournoi au Stade de France

Cette campagne de sensibilisation, menée sous l'impulsion du journaliste Mohamed Bouhafsi et du secrétaire d'État Adrien Taquet, ne se limite pas aux réseaux sociaux, ni à la journée du 18 novembre. Pour les matchs de la 14e journée de Ligue et de la 16e journée de Ligue 2, du 19 au 22 novembre, les logos des clubs et des compétitions seront remplacés lors du protocole par les dessins, réalisés par des enfants. "Des liens ont également été noués entre les associations adhérentes de la CNAPE et les clubs présents sur leur territoire, et des centaines d’enfants seront invités à se rendre dans les stades au cours de ce weekend", annonce aussi la LFP.

Enfin, un "tournoi de l'enfance" est prévu dimanche au Stade de France. La veille, dans l'enceinte de Saint-Denis, 240 enfants auront pu assister au match de rugby entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande.

"Pour préparer cet événement, chaque club de Ligue 1 Uber Eats a accueilli les 12 enfants de sa ville pour vivre des expériences uniques: échanger avec les joueurs, assister à leur entrainement, visiter le centre de formation ou le stade, participer à des séances de dédicaces, etc, détaille la LFP. Chaque enfant s’est également vu remettre un jeu d’équipements et pourra ainsi porter fièrement les couleurs de son club lors du tournoi au Stade de France".