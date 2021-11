XV de France: la compo face aux Blacks avec Ntamack de retour à l’ouverture

Le staff du XV de France a dévoilé ce jeudi la composition de l’équipe qui affrontera la Nouvelle-Zélande, samedi (21h au Stade de France). Romain Ntamack retrouve l’ouverture au détriment de Matthieu Jalibert, remplaçant.

Ils n'étaient plus trop pressentis pour repartir ensemble depuis la mise en place de mercredi. Comme annoncé par RMC Sport, Romain Ntamack et Matthieu Jalibert n’enchaîneront pas un troisième coup d’envoi tous les deux comme titulaires, samedi face à la Nouvelle-Zélande (21h, Stade de France). Le staff des Bleus a dévoilé la composition pour ce choc, ce jeudi, et décidé de revoir ses plans en replaçant Romain Ntamack à l’ouverture après l’avoir exilé au centre face à l’Argentine (29-20), puis la Géorgie (41-15). Matthieu Jalibert, ouvreur lors de ces deux matchs, en fait les frais et prendra place sur le banc de touche.

Danty entre au centre

Ce remaniement entraîne la titularisation de Jonathan Danty au centre aux côtés de Gaël Fickou. Une association très costaude pour perforer le milieu néo-zélandais en difficulté en Irlande (29-20) le week-end dernier. Ce n’est pas le seul changement dans les lignes arrières puisque Gabin Villière retrouve sa place à l’aile au détriment de Matthis Lebel, aligné face à la Géorgie.

Devant, le staff a dû s’adapter en raison des blessures. En troisième ligne, François Cros remplace Sekou Macalou, blessé à un pied et forfait. Peato Mauvaka, auteur de trois essais lors des deux premiers matchs, est aligné au talon pour pallier l’absence de Julien Marchand, touché aux côtes.



Pour le reste, le staff est resté dans la continuité de ce qu’il entreprende. Melvyn Jaminet, Damian Penaud, Gaël Fickou, Antoine Dupont, Anthony Jelonch, Cameron Woki et Cyril Baille vont enchaîner une troisième titularisation de rang

La compo du XV de France face à la Nouvelle-Zélande

Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Alldritt, Jelonch, Cros – Willemse, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille

Remplaçants: Barlot, Gros, Bamba, Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Jalibert