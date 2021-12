Ligue 1: le brouillard fait reporter le match Clermont-Strasbourg

Le match Clermont-Strasbourg, initialement programmé mercredi soir lors de la 19e journée de Ligue 1, a dû être reporté en raison d'un brouillard rendant la visibilité difficile au stade Gabriel-Montpied.

Les spectateurs du stade Gabriel-Montpied privés de ce qui devait être le dernier match de l'année pour les deux équipes. La rencontre entre Clermont Foot et le RC Strasbourg, prévue mercredi soir dans le cadre du multiplex de la 19e journée de Ligue 1, a été reportée en raison d'un imposant brouillard rendant difficile la visibilité pour les joueurs.

La date pour la reprogrammation sera fixée prochainement par la Commission des compétitions de la Ligue de football professionnel. "Nous pouvons d'ores et déjà vous dire que le match n'aura pas lieu demain (jeudi 23 décembre, ndlr)", a fait savoir Clermont.

Une décision prise avec les clubs

Une heure avant le coup d'envoi, le brouillard était déjà épais. La décision de reporter le match n'a finalement été prise qu'à l'heure initiale du match, à savoir 21 heures, alors que les joueurs avaient effectué leur échauffement.



"Les clubs étaient d'accord sur le fait que les conditions étaient très compliquées et sur un report de la rencontre", a expliqué l'arbitre, Bastien Dechepy, au micro du diffuseur Amazon Prime Video. "On se donnait la possibilité d'attendre 21h00 pour voir si le brouillard se levait, ce qui n'a pas été le cas, a-t-il poursuivi. On a pris la décision, collégiale, avec les représentants des deux clubs."

226 supporters strasbourgeois étaient présents

Sur Twitter, le RC Strasbourg a salué ses fans qui avaient fait le déplacement: "Mille mercis et bon retour aux 226 supporters strasbourgeois présents à Gabriel-Montpied ce soir".

Le club de Clermont a également communiqué sur les réseaux sociaux, pour prévenir les spectateurs que les "modalités de réactivation" des billets seraient précisées dans les 24 heures.