Ligue 1 : le championnat des pelouses suspendu jusqu’à nouvel ordre à cause de la sécheresse

A quelques heures du coup d’envoi de la saison 2022-2023 de Ligue 1, la LFP annonce ce vendredi qu’elle suspend le championnat des pelouses. Une décision actée en raison des fortes chaleurs. La Ligue incite également les clubs à consommer moins d’eau pour arroser leurs gazons.

Qui succédera au Paris Saint-Germain au palmarès… des meilleures pelouses de Ligue 1? Le nom du futur lauréat n’est pas encore connu. Alors que le coup d’envoi de la première journée sera donné ce vendredi soir au Groupama Stadium pour l’affiche Lyon-AC Ajaccio, la LFP annonce que ce championnat des meilleurs gazons de l’élite est suspendu jusqu’à nouvel ordre en raison des "très fortes chaleurs et de la sécheresse prolongée."

La LFP réclame un "arrosage plus raisonné"

Alors que le dérèglement climatique impacte de plus en plus notre quotidien, l’instance essaie aussi de se montrer plus éco-responsable. Elle "invite les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 et les Préfectures, qui sont les seules décisionnaires en la matière, à se rapprocher pour étudier localement si un arrosage le plus raisonné possible peut être mis en place. En consommant le moins d’eau possible afin de préserver une qualité minimale de la pelouse, l’objectif est de garantir une aire de jeu assurant la santé des joueurs.

La saison passée, le championnat des pelouses a été remporté par le PSG avec une note moyenne de 19,41/20 pour le "billard" du Parc des Princes. Le stade de La Mosson de Montpellier (18,78) et le stade Vélodrome pour l’Olympique de Marseille (18,27) complètent ce podium honorifique. Bonnet d’âne pour les jardiniers du stade Pierre-Mauroy du Losc, bon dernier avec une moyenne de 13,61/20.