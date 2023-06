Ligue 1: le maire d'Ajaccio demande des comptes à Gérald Darmanin après les incidents lors d'Ajaccio-OM

Le maire de la ville d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, s'est adressé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans un courrier que RMC Sport s'est procuré. L'édile regrette notamment de ne "pas avoir été entendu par la préfecture".

"Le fait qu'il n'existait pas d'animosité notoire entre les supporters de l'ACA et de l'OM n'était pas rassurant. De multiples alertes, liées notamment à des échanges sur les réseaux sociaux, montraient qu'il existait des risques manifestes de troubles à l'ordre public et d'attente à la sécurité des biens et des personnes. Des risques que les forces de l'ordre avaient elles- mêmes identifiées via les renseignements dont elles disposaient !", commence par expliquer l'élu.

"Je suis triste que les événements m'aient donné raison"

Avant de poursuivre en s'adressant au ministre : "Monsieur le Ministre, j'ai le regret de devoir vous alerter sur le fait que nous n'avons pas été entendus par la préfecture. A tel point que c'est la municipalité elle-même qui a pris ses responsabilités, en publiant deux arrêtés le 1er juin, dans l'espoir de créer un périmètre de sécurité en centre-ville où se déroulaient, je le rappelle, les festivités d''| Pescadori in Festa'."

Le maire de la ville ajaccienne explique que la "situation dépasse l'entendement : quelque 800 supporters de l'OM attendus, dont au moins 200 qui n'avaient ni billet pour rentrer dans le stade, ni hébergement sur Ajaccio... La situation promettait d'être ingérable ; elle l'a été". Et d'ajouter : "Je suis triste que les événements m'aient donné raison".

La lettre se termine avec une question adressée au Ministre de l'Intérieur : "Pourquoi le Préfet de Région n'a-t-il pas pris un arrêté préfectoral fin d'interdire le déplacement des supporters marseillais ?"